новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Фотофакт: как создавался фильм «Довлатов» и что публиковали в социальных сетях актеры со съемок

28.08.2017 - 12:29

Новости России. 3 сентября могло бы исполниться 76 лет со даты рождения известного советского писателя – Сергея Довлатова.

В 2017 году на экраны должен выйти биографический фильм Алексея Германа-младшего «Довлатов». Информации о проекте крайне мало. Точная дата выхода неизвестна, но съемки картины уже закончены – их большая часть пришлась на 2016 год.

В фильме будут показаны несколько дней из жизни писателя Сергея Довлатова.

Время действия – ноябрь 1971 год. Менее, чем за год до переезда автора в Эстонию. В это время писатель активно занимается творчеством, но его рассказы не публикуют советские журналы.

«Довлатов» акцентирует внимание на жизни Ленинграда – центра творческой жизни СССР в те годы. В фильме будут звучать стихи, будут показаны будни писателей, журналистов и других деятелей. Например, в фильме будут показаны отношения Довлатова не только с семьей, но и с его другом – Иосифом Бродским.  

Главную роль в фильме сыграет сербский актер Милан Марич.

Ему 35 лет. Это первый проект актера в России. До съемок Марич не был знаком с творчеством Довлатова, но после получения роли актер познакомился с работами писателя и узнал больше не только о нем, но и о поколении.

Фото: instagram.com/eugensmesni

Милан Марич, актер (в интервью Собака.ru):
Мне позвонили в Белград, где я работаю в Югославском драматическом театре и играю в пьесах современных сербских авторов. Попросили прислать свое фото, потом я прочитал монолог из Чехова на камеру, а чуть позже приехал в Петербург. Здесь мне снова устроили пробы и уже впоследствии утвердили на роль. Играть писателя – само по себе уже огромный вызов, а тем более, если играть литератора из страны, подарившей такую плеяду авторов, оказавших влияние на всю мировую культуру.

Кроме Милана Марича в проекте приняли участие Данила Козловский, Светалана Ходченкова, которая несколько лет назад снялась в фильме «Конец прекрасной эпохи» по рассказам Довлатова, Елена Лядова, Артур Бесчастный, сыгравший Бродского, Антон Шагин.

Почему создатель фильма – Алексей Герман-младший выбрал именно начало 70-х для картины о Довлатове, режиссер объясняет так.

Алексей Герман-младший, режиссер (в интервью Собака.ru):
Мне важно было застать время присутствия в Ленинграде Бродского. Это был момент совсем незадолго до отъезда Иосифа Александровича в эмиграцию, а самого Довлатова — в Таллин. И это был определенный слом времени, переход из одного состояния в другое: им обоим уже за тридцать. Мне кажется, что люди в те годы очень рано взрослели и даже становились стариками, к сожалению.

Мы собрали фотографии со съемок фильма «Довлатов», которые публиковали в своих соцсетях актеры. На снимках можно увидеть первые кадры и как создавалась атмосфера Ленинграда 70-х годов.

Фото: instagram.com/eugensmesni
Личная страница Милана Марича (instagram.com/eugensmesni).
Фото. Личная страница Милана Марича (instagram.com/eugensmesni).
Личная страница Милана Марича (instagram.com/eugensmesni).
Фото. Личная страница Милана Марича (instagram.com/eugensmesni).
Личная страница Милана Марича (instagram.com/eugensmesni).
Фото. Личная страница Милана Марича (instagram.com/eugensmesni).
Личная страница Милана Марича (instagram.com/eugensmesni).
Фото. Личная страница Милана Марича (instagram.com/eugensmesni).
Личная страница Милана Марича (instagram.com/eugensmesni).
Фото. Личная страница Милана Марича (instagram.com/eugensmesni).
Личная страница Милана Марича (instagram.com/eugensmesni)..
Фото. Личная страница Милана Марича (instagram.com/eugensmesni)..
Личная страница Милана Марича (instagram.com/eugensmesni).
Фото. Личная страница Милана Марича (instagram.com/eugensmesni).
Личная страница Милана Марича (instagram.com/eugensmesni).
Фото. Личная страница Милана Марича (instagram.com/eugensmesni).
Личная страница Милана Марича (instagram.com/eugensmesni).
Фото. Личная страница Милана Марича (instagram.com/eugensmesni).
instagram.com/svetlana_khodchenkova
Фото. instagram.com/svetlana_khodchenkova
instagram.com/lyadovalena. С режиссером Алексеем Германом на съемках его к/к «Довлатов». На днях.. С шутками-прибаутками).
Фото. instagram.com/lyadovalena. С режиссером Алексеем Германом на съемках его к/к «Довлатов». На днях.. С шутками-прибаутками).
instagram.com/anton_shagin. Закончились съемки к/к «Довлатов» режиссёр А.Герман мл. Спасибо!!!
Фото. instagram.com/anton_shagin. Закончились съемки к/к «Довлатов» режиссёр А.Герман мл. Спасибо!!!
instagram.com/anton_shagin. На сегодня съёмка окончена)! А.Герман мл. к/к «Довлатов» Доброй ночи люди!!!
Фото. instagram.com/anton_shagin. На сегодня съёмка окончена)! А.Герман мл. к/к «Довлатов» Доброй ночи люди!!!
instagram.com/lazarevskayaalex
Фото. instagram.com/lazarevskayaalex
instagram.com/maks_derichev
Фото. instagram.com/maks_derichev
instagram.com/maks_derichev
Фото. instagram.com/maks_derichev
instagram.com/missismistik
Фото. instagram.com/missismistik
instagram.com/missismistik
Фото. instagram.com/missismistik

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

На участке трассы Минск-Могилев сели истребители и штурмовики
На участке трассы Минск-Могилев сели истребители и штурмовики
Фото: barackobama
Пост Барака Обамы в Twitter стал самым популярным в истории социальной сети
Землетрясение в Китае: сейсмологи зафиксировали порядка 2 тысяч афтершоков, погибли 20 человек
Землетрясение в Китае: сейсмологи зафиксировали порядка 2 тысяч афтершоков, погибли 20 человек
С 8 августа в Беларуси прогнозируют жару: какие зоны отдыха выбирают жители страны?
С 8 августа в Беларуси прогнозируют жару: какие зоны отдыха выбирают жители страны?
В Украине жертвами стихии стали 4 человека, в том числе 9-летняя девочка
В Украине жертвами стихии стали 4 человека, в том числе 9-летняя девочка
Движение «Талибан» взяло на себя ответственность за взрыв 27 мая в Афганистане
Движение «Талибан» взяло на себя ответственность за взрыв 27 мая в Афганистане
В Минске наградили лауреатов и стипендиатов специальных фондов Президента по поддержке талантливой молодежи.
В Минске наградили лауреатов и стипендиатов специальных фондов Президента по поддержке талантливой молодежи
Полина Попова. Источник фото: instagram.com/miss_polina_popova/
Фотофакт: как выглядит самая красивая девушка России
Все новости по теме undefined
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru