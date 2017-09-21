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Пожар в десятиэтажной гостинице в центре Ростова-на-Дону: фото из соцсетей

21.09.2017 - 18:21

Новости России. Днем 21 сентября в одной из гостиниц в центре Ростова-на-Дону произошло возгорание.

Как сообщают РИА Новости, во время пожара в десятиэтажном здании погибли два человека. Пожару был присвоен третий уровень сложности. По словам одного из свидетелей, высотка была охвачена дымом и огнем.

Во время пожара из здания были эвакуированы 250 человек. Также были эвакуированы соседствующие с гостиницей дома из-за угрозы распространения пламени.

Верхняя часть горевшего здания повреждена.

Мы собрали фотографии происшествия из социальных сетей.

Фото: instagram.com/gulyaem_po_rnd
twitter.com/dolg132005
Фото. twitter.com/dolg132005
twitter.com/dolg132005
Фото. twitter.com/dolg132005
twitter.com/dolg132005
Фото. twitter.com/dolg132005
twitter.com/dolg132005
Фото. twitter.com/dolg132005
instagram.com/rostovnadonu_vk. Кадр из видео: Патруль Радио Ростова
Фото. instagram.com/rostovnadonu_vk. Кадр из видео: Патруль Радио Ростова
instagram.com/news_rostov
Фото. instagram.com/news_rostov
instagram.com/rostov_roads
Фото. instagram.com/rostov_roads
vk.com/rostovnadonu
Фото. vk.com/rostovnadonu
vk.com/rostovnadonu
Фото. vk.com/rostovnadonu
vk.com/rostovnadonu
Фото. vk.com/rostovnadonu
vk.com/rostovnadonu
Фото. vk.com/rostovnadonu
vk.com/vkuschevke
Фото. vk.com/vkuschevke
vk.com/vkuschevke
Фото. vk.com/vkuschevke
vk.com/a.kpot
Фото. vk.com/a.kpot
vk.com/id24904769
Фото. vk.com/id24904769
vk.com/id24904769
Фото. vk.com/id24904769
vk.com/id24904769
Фото. vk.com/id24904769
vk.com/id24904769
Фото. vk.com/id24904769

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