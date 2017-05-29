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«Вдруг начали трещать деревья, я чуть не поседела»: как пользователи соцсетей реагировали на ураган в Москве 29 мая

29.05.2017 - 19:23

Новости России. Сотни вырванных с корнем деревьев, сотни разбитых машин, снесенных заборов, десятки пострадавших. «Желтый» уровень опасности объявлен в Москве, Подмосковье и ряде других областей Российской Федерации на 29 мая. «Желтый» уровень занимает третью позицию в шкале интенсивности опасных погодных явлений.

По свидетельствам очевидцев, в одно мгновенье ветер накрыл столицу России.

Ураган сметал все на своем пути. Порывы ветра в Москве достигали 16 метров в секунду. По последней информации, жертвами стихии стали 11 человек. Более 50 человек обратились в медучреждения за помощью.

Фотографии, которые загружают москвичи на свои странички в социальных сетях, больше всего напоминают кадры из фильма-катастрофы.

«Ужас, кошмар, страшно», – сообщения с подобным содержанием заполняют соцсети прямо сейчас. 

Ураган в Москве 29 мая 2017 года. Источник фото: instagram.com/p/BUrrMgkFaBp/
Ураган в Москве 29 мая 2017 года. Обзор соцсетей
Фото. Ураган в Москве 29 мая 2017 года. Обзор соцсетей
Ураган в Москве 29 мая 2017 года. Обзор соцсетей
Фото. Ураган в Москве 29 мая 2017 года. Обзор соцсетей
Ураган в Москве 29 мая 2017 года. Обзор соцсетей
Фото. Ураган в Москве 29 мая 2017 года. Обзор соцсетей
Ураган в Москве 29 мая 2017 года. Обзор соцсетей
Фото. Ураган в Москве 29 мая 2017 года. Обзор соцсетей
Ураган в Москве 29 мая 2017 года. Обзор соцсетей
Фото. Ураган в Москве 29 мая 2017 года. Обзор соцсетей
Ураган в Москве 29 мая 2017 года. Обзор соцсетей
Фото. Ураган в Москве 29 мая 2017 года. Обзор соцсетей
Ураган в Москве 29 мая 2017 года. Обзор соцсетей
Фото. Ураган в Москве 29 мая 2017 года. Обзор соцсетей
Ураган в Москве 29 мая 2017 года. Обзор соцсетей
Фото. Ураган в Москве 29 мая 2017 года. Обзор соцсетей
Ураган в Москве 29 мая 2017 года. Обзор соцсетей
Фото. Ураган в Москве 29 мая 2017 года. Обзор соцсетей
Ураган в Москве 29 мая 2017 года. Обзор соцсетей
Фото. Ураган в Москве 29 мая 2017 года. Обзор соцсетей
Ураган в Москве 29 мая 2017 года. Обзор соцсетей
Фото. Ураган в Москве 29 мая 2017 года. Обзор соцсетей
Ураган в Москве 29 мая 2017 года. Обзор соцсетей
Фото. Ураган в Москве 29 мая 2017 года. Обзор соцсетей
Ураган в Москве 29 мая 2017 года. Обзор соцсетей
Фото. Ураган в Москве 29 мая 2017 года. Обзор соцсетей
Ураган в Москве 29 мая 2017 года. Обзор соцсетей
Фото. Ураган в Москве 29 мая 2017 года. Обзор соцсетей
Ураган в Москве 29 мая 2017 года. Обзор соцсетей
Фото. Ураган в Москве 29 мая 2017 года. Обзор соцсетей
Ураган в Москве 29 мая 2017 года. Обзор соцсетей
Фото. Ураган в Москве 29 мая 2017 года. Обзор соцсетей
Ураган в Москве 29 мая 2017 года. Обзор соцсетей
Фото. Ураган в Москве 29 мая 2017 года. Обзор соцсетей
Ураган в Москве 29 мая 2017 года. Обзор соцсетей
Фото. Ураган в Москве 29 мая 2017 года. Обзор соцсетей
Ураган в Москве 29 мая 2017 года. Обзор соцсетей
Фото. Ураган в Москве 29 мая 2017 года. Обзор соцсетей
Ураган в Москве 29 мая 2017 года. Обзор соцсетей
Фото. Ураган в Москве 29 мая 2017 года. Обзор соцсетей
Ураган в Москве 29 мая 2017 года. Обзор соцсетей
Фото. Ураган в Москве 29 мая 2017 года. Обзор соцсетей
Ураган в Москве 29 мая 2017 года. Обзор соцсетей
Фото. Ураган в Москве 29 мая 2017 года. Обзор соцсетей

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