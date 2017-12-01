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Фотофакт. В Москве показали олимпийскую форму сборной России

01.12.2017 - 14:14

Новости России. 30 ноября в Москве представили новую форму олимпийской сборной России. Коллекция была подготовлена специально для Олимпиады-2018 в Южной Корее.

В комплект входят 72 модели – от верхней одежды до купальника и чемодана. Вся одежда представлена в цветовой гамме из 4 цветов – красного, белого, синего и серого. Форму изготовила компания ZASPORT.

Анастасия Задорина, основатель и главный дизайнер компании ZASPORT (в комментарии Россия 24):
Мы показывали эскизы, я общалась со спортсменами. Они выражали свои эмоции, комментировали – кому нужны капюшоны, кому молния по бокам штанов, кому нужны особенные носки.

Напомним, вопрос об участии российской сборной в Зимней Олимпиаде остается открытым. Решение МОК объявит 5 декабря.

Мы собрали фото с презентации формы сборной.

Фото: Олимпийский комитет России
Олимпийский комитет России
Фото. Олимпийский комитет России
Олимпийский комитет России
Фото. Олимпийский комитет России
Олимпийский комитет России
Фото. Олимпийский комитет России
Олимпийский комитет России
Фото. Олимпийский комитет России
Олимпийский комитет России
Фото. Олимпийский комитет России
Олимпийский комитет России
Фото. Олимпийский комитет России
Олимпийский комитет России
Фото. Олимпийский комитет России
Олимпийский комитет России
Фото. Олимпийский комитет России
Олимпийский комитет России
Фото. Олимпийский комитет России
Олимпийский комитет России
Фото. Олимпийский комитет России
Олимпийский комитет России
Фото. Олимпийский комитет России
Олимпийский комитет России
Фото. Олимпийский комитет России
Олимпийский комитет России
Фото. Олимпийский комитет России
Олимпийский комитет России
Фото. Олимпийский комитет России
Олимпийский комитет России
Фото. Олимпийский комитет России
Олимпийский комитет России
Фото. Олимпийский комитет России
Олимпийский комитет России
Фото. Олимпийский комитет России
Олимпийский комитет России
Фото. Олимпийский комитет России
Олимпийский комитет России
Фото. Олимпийский комитет России
Олимпийский комитет России
Фото. Олимпийский комитет России

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