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Футбольный конфуз: Александр Кокорин ударил мимо пустых ворот с двух метров

12.12.2017 - 18:45

Новости России. Форвард «Зенита» Александр Кокорин допустил досадную ошибку в матче с «Ахматом» из Грозного. Ошибка стоила ему звания «промах года» по версии европейских СМИ.

Футболист не попал в створ ворот отскочившим от перекладины мячом. Кокорин находился буквально в метре от пустых ворот, но ударил и отправил мяч выше перекладины.

Фото: instagram.com/kokorin9

После промаха Кокорин и другие футболисты из его команды схватились за головы.

Итогом матча стал счет 0:0.

В минувшем году футболист оказался замешан в скандальную историю.

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Источник фото: скриншот из видео

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