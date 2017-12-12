Футбольный конфуз: Александр Кокорин ударил мимо пустых ворот с двух метров

Новости России. Форвард «Зенита» Александр Кокорин допустил досадную ошибку в матче с «Ахматом» из Грозного. Ошибка стоила ему звания «промах года» по версии европейских СМИ.

Футболист не попал в створ ворот отскочившим от перекладины мячом. Кокорин находился буквально в метре от пустых ворот, но ударил и отправил мяч выше перекладины.

Фото: instagram.com/kokorin9

После промаха Кокорин и другие футболисты из его команды схватились за головы.

Итогом матча стал счет 0:0.

В минувшем году футболист оказался замешан в скандальную историю.