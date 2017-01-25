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«Голливуд – это не центр мира»: фильм Кончаловского «Рай» не попал в список номинантов на «Оскар»

25.01.2017 - 13:12

Новости России. Режиссерская работа «Рай» Андрея Кончаловского не попала в окончательный список номинантов на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

В своем комментарии ТАСС режиссер заявил, что

свой самый дорогой приз он уже получил –

это премия кинокритиков и киноведов России «Белый слон», потому что критики в стране строгие и разнузданные.

Андрей Кончаловский, режиссер:
Не попал, ну и слава Богу. Голливуд  это не центр мира. Я уже много раз говорил: «Оскар» сильно переоценен».


Кадр из фильма «Рай». Фото: Светлана Маликова

Фильм «Рай» уже вышел в прокат в России – многие зрители назвали работу режиссера сильной и цепляющей. А режиссер на своей странице в Facebook попросил зрителей не «хрустеть попкорном» при просмотре картины.

В Беларуси сеансы «Рая» начнутся с 14 февраля.

Сюжет фильма составляют истории жизни людей, переплетенных во время Второй мировой войны – русской аристократки, француза-коллаборациониста и офицера СС. Главные роли в картине «Рай» сыграли Юлия Высоцкая, Кристиан Клаусс, Филип Дюкен, Виктор Сухоруков, Петер Курт.

На церемонии «Оскар - 2017» претендентами в номинации «Лучший фильм на иностранном языке будут работы из пяти стран – Германии, Швеции, Дании, Австралии и Ирана. В какую страну уедет популярная награда станет известно 26 февраля.

«Голливуд – это не центр мира»: фильм Кончаловского «Рай» не попал в список номинантов на «Оскар»

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