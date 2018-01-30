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Хоккеисты сборной Беларуси проиграли россиянам в гостевом товарищеском матче

30.01.2018 - 22:43

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею провела 30 января в Москве спарринг с командой России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Для наших восточных соседей это была возможность проверить свои силы перед стартующей совсем скоро зимней Олимпиадой, а для подопечных Дэйва Льюиса – шанс доказать тренеру, что они способны на равных бороться с хоккейными грандами.

Увы, равной борьбы не вышло – белорусы так и не распечатали ворота оппонентов.

А вот россияне воплотили в голы три своих момента. Дубль на счету молодого форварда ЦСКА Кирилла Капризова, авторство еще одной шайбы принадлежит опытнейшему Павлу Дацюку.

Хоккеисты сборной Беларуси проиграли россиянам в гостевом товарищеском матче

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