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Гимнастка, ведущая, танцовщица, любящая жена и мама: Instagram-обзор страницы Ляйсан Утяшевой

22.09.2017 - 15:05

Новости России. Российская гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева на днях представила тизер новой театрально-танцевальной постановки Bolero, где она появится в новом образе – танцовщицы.

По словам Утяшевой, это будет не классическое Bolero, а современный танец. Гимнастке всегда хотелось раскрыть эту постановку по-другому, с эмоциональной точки зрения.

Муж Ляйсан Утяшевой – юморист Павел Воля отметил, что его жена осуществила свою мечту.

Павел Воля:
Я видел, как она переживала. Знаю, сколько она пропадала в танцевальном зале. Сколько времени ушло на море других вопросов. Сколько они все сделали для того, чтобы мы могли это увидеть. Не переживай, дорогая, ведь получилось что-то невероятное. Думаю, даже ты не ожидала. Так случается, когда одержимые люди воплощают мечту! Лети, моя птица! И спасибо всем, кто летит рядом с тобой. 

Павел Воля: о юморе и своей семье – читайте здесь.

В рамках традиционной рубрики Instagram-обзор мы заглянули на страницу гимнастки Ляйсан Утяшевой, чтобы посмотреть, чем она делится со своими подписчиками.

Источник фото: instagram.com/liasanutiasheva

Фото: instagram.com/liasanutiasheva
«Я мечтала об этом 10 лет и смогла воплотить это только с этими людьми, моими любимыми сумасшедшими (в хорошем смысле) режиссерами-постановщиками и только с этими танцовщиками это состоится».
Фото. «Я мечтала об этом 10 лет и смогла воплотить это только с этими людьми, моими любимыми сумасшедшими (в хорошем смысле) режиссерами-постановщиками и только с этими танцовщиками это состоится».
«На пути к современной версии BOLERO мы строили и ломали, переделывали и ставили вновь. Но ни разу не остановились. Не останавливались и хореографы нашего проекта (а это непросто: создать 10 минут номера, а потом заново переделать его). Мы все горим этим проектом и горим от души».
Фото. «На пути к современной версии BOLERO мы строили и ломали, переделывали и ставили вновь. Но ни разу не остановились. Не останавливались и хореографы нашего проекта (а это непросто: создать 10 минут номера, а потом заново переделать его). Мы все горим этим проектом и горим от души».
Премьера шоу состоится не в Москве, а в Казани. «Почему Казань? Потому что именно она принимала меня любой: после 6 операций и 2 лет костылей, когда я пыталась вернуться в профессиональный спорт. Сейчас я репетирую каждый день, спасибо моей семье за поддержку. Это не будет художественная гимнастика, как спорт высоких достижений, это будет новый авторский стиль с элементами Vogue, high heels, модерн и многое другое. И все это под оригинальную музыку Райана Оттера».
Фото. Премьера шоу состоится не в Москве, а в Казани. «Почему Казань? Потому что именно она принимала меня любой: после 6 операций и 2 лет костылей, когда я пыталась вернуться в профессиональный спорт. Сейчас я репетирую каждый день, спасибо моей семье за поддержку. Это не будет художественная гимнастика, как спорт высоких достижений, это будет новый авторский стиль с элементами Vogue, high heels, модерн и многое другое. И все это под оригинальную музыку Райана Оттера».
«На тренировку/репетицию к моим Екатерине Решетниковой и Игорю Руднику как на праздник! Мы бодры и пока «улыбаемся», впереди 5 часов репы».
Фото. «На тренировку/репетицию к моим Екатерине Решетниковой и Игорю Руднику как на праздник! Мы бодры и пока «улыбаемся», впереди 5 часов репы».
Девушка и сейчас следит за новостями из мира спорта. «Чемпионат мира по художественной гимнастике только начался, а меня уже переполняет гордость за наших девчонок. Дина и Арина, поздравляю с 5 золотыми, 4 серебряными и одной бронзовой медалью! Девчонки, вы большие умнички! #горжусь #гимнастикалюбовьмоя P.S.: как же они похожи на Алину Кабаеву, я одна это вижу?»
Фото. Девушка и сейчас следит за новостями из мира спорта. «Чемпионат мира по художественной гимнастике только начался, а меня уже переполняет гордость за наших девчонок. Дина и Арина, поздравляю с 5 золотыми, 4 серебряными и одной бронзовой медалью! Девчонки, вы большие умнички! #горжусь #гимнастикалюбовьмоя P.S.: как же они похожи на Алину Кабаеву, я одна это вижу?»
Сохранила очень теплые отношения с Ириной Винер. «Любимый учитель, наша большая мама, наше гимнастическое всё! Ирина Александровна, с Днём рождения. Спасибо Вам за всех нас. Будьте всегда счастливы! Люблю сильно ❤Остальное шепну на ушко)»
Фото. Сохранила очень теплые отношения с Ириной Винер. «Любимый учитель, наша большая мама, наше гимнастическое всё! Ирина Александровна, с Днём рождения. Спасибо Вам за всех нас. Будьте всегда счастливы! Люблю сильно ❤Остальное шепну на ушко)»
Утяшева покинула большой спорт из-за травмы и рассказала о ней во флешмобе. «#ЯСильнаяНо ножки болят, а каблуки носить хочется. Никак не проходит старая травма. ⠀ 14 лет прошло после последней операции. Но я не отчаиваюсь и продолжаю искать «свою» колодку, в которой могла бы бегать весь день, забыв про боль в стопе и чувствовать себя снова на #18»
Фото. Утяшева покинула большой спорт из-за травмы и рассказала о ней во флешмобе. «#ЯСильнаяНо ножки болят, а каблуки носить хочется. Никак не проходит старая травма. ⠀ 14 лет прошло после последней операции. Но я не отчаиваюсь и продолжаю искать «свою» колодку, в которой могла бы бегать весь день, забыв про боль в стопе и чувствовать себя снова на #18»
Ляйсан Утяшева стала одним из послов Чемпионата мира по футболу 2018 года в России, который пройдет с 14 июня по 15 июля следующего года.
Фото. Ляйсан Утяшева стала одним из послов Чемпионата мира по футболу 2018 года в России, который пройдет с 14 июня по 15 июля следующего года.
Телеведущая часто делится с подписчиками фото с семьей. Этим летом, по словам девушки, был самый длинный ее отпуск за последние лет 10. «К хорошему и уютному быстро привыкаешь – каждый день новые места, эмоции и впечатления... и всё это с семьёй. Это непередаваемо... Все чувства в один пост не уместить, но зарядилась я максимально!»
Фото. Телеведущая часто делится с подписчиками фото с семьей. Этим летом, по словам девушки, был самый длинный ее отпуск за последние лет 10. «К хорошему и уютному быстро привыкаешь – каждый день новые места, эмоции и впечатления... и всё это с семьёй. Это непередаваемо... Все чувства в один пост не уместить, но зарядилась я максимально!»
И добавляет, что Павел Воля ее лучший фотограф. «Люблю классику во всём: семейные отели с историей, черно-белая гамма, красные губы и, конечно же, фото на ступеньках – классику туристической фотографии в любой точке мира».
Фото. И добавляет, что Павел Воля ее лучший фотограф. «Люблю классику во всём: семейные отели с историей, черно-белая гамма, красные губы и, конечно же, фото на ступеньках – классику туристической фотографии в любой точке мира».
Так трогательно Ляйсан Утяшева поздравила мужа с праздником. «Я могла бы написать книгу о том, как я тебя люблю (но это чуть позже). Сегодня тебя ждёт масса сюрпризов. Готовься. С днём рождения самый-самый лучший. Спасибо за ту сказку, которая происходит с нами! Огромное спасибо твоей большой и дружной семье за все....#поклонродителям Как сказал сегодня Роберт: «будь папа всегда».
Фото. Так трогательно Ляйсан Утяшева поздравила мужа с праздником. «Я могла бы написать книгу о том, как я тебя люблю (но это чуть позже). Сегодня тебя ждёт масса сюрпризов. Готовься. С днём рождения самый-самый лучший. Спасибо за ту сказку, которая происходит с нами! Огромное спасибо твоей большой и дружной семье за все....#поклонродителям Как сказал сегодня Роберт: «будь папа всегда».
У пары двое детей – старший сын Роберт и дочка София. В своих социальных сетях родители стараются не показывать лица своих малышей.
Фото. У пары двое детей – старший сын Роберт и дочка София. В своих социальных сетях родители стараются не показывать лица своих малышей.
«Вот он 4-х летний взрослый сын! Сегодня твой день, твой праздник, ты позвал своих друзей (писал открытки с приглашением) и сказал: «мы сегодня будем веселиться!». Веселитесь! Беззаботно, звонко. Мама у тебя сегодня плачет весь день! Когда ты сказал нам с папой, что нас очень любишь, когда задул свечки, когда сказал, что уже взрослый парень и будешь заботиться о сестренке. Сегодня сентиментальная очень! Роб, мы тебя очень любим. Здоровья тебе и будь счастлив»
Фото. «Вот он 4-х летний взрослый сын! Сегодня твой день, твой праздник, ты позвал своих друзей (писал открытки с приглашением) и сказал: «мы сегодня будем веселиться!». Веселитесь! Беззаботно, звонко. Мама у тебя сегодня плачет весь день! Когда ты сказал нам с папой, что нас очень любишь, когда задул свечки, когда сказал, что уже взрослый парень и будешь заботиться о сестренке. Сегодня сентиментальная очень! Роб, мы тебя очень любим. Здоровья тебе и будь счастлив»
«Сегодня День рождения у нашего ангела. Доченька, мы тебя очень любим».
Фото. «Сегодня День рождения у нашего ангела. Доченька, мы тебя очень любим».
В первый день лета Ляйсан опубликовала милое фото с дочерью. «Сегодня день защиты детей. Ну как не защищать этих крошек? Этих вкусняшек... Вот встала она у витрины и не уходит. Говорит, что любит бусики. А я люблю тебя. И твоего брата. Вы - мои бусинки...»
Фото. В первый день лета Ляйсан опубликовала милое фото с дочерью. «Сегодня день защиты детей. Ну как не защищать этих крошек? Этих вкусняшек... Вот встала она у витрины и не уходит. Говорит, что любит бусики. А я люблю тебя. И твоего брата. Вы - мои бусинки...»
Девушка с радостью делится фото своих дедушки и бабушки, которые вместе уже 60 лет. «Мои любимые нэнэй и кортотай (бабушка и дедушка)! Сейчас играют вместе с правнуками, которые младше их на 80 лет!»
Фото. Девушка с радостью делится фото своих дедушки и бабушки, которые вместе уже 60 лет. «Мои любимые нэнэй и кортотай (бабушка и дедушка)! Сейчас играют вместе с правнуками, которые младше их на 80 лет!»
«С 12 лет влюблена в работы Михаила Врубеля! Особенно «Демон сидящий».
Фото. «С 12 лет влюблена в работы Михаила Врубеля! Особенно «Демон сидящий».
«Мама, давай ты будешь лютокошкой? Мы будем дергать, а ты грозно мяукать...» Исполняю пожелание детей»
Фото. «Мама, давай ты будешь лютокошкой? Мы будем дергать, а ты грозно мяукать...» Исполняю пожелание детей»
#найдите100отличий Зарисовка @pavelvolyaofficial на тему как мы, девочки, делаем фото на пляже
Фото. #найдите100отличий Зарисовка @pavelvolyaofficial на тему как мы, девочки, делаем фото на пляже
В Лиссабоне.
Фото. В Лиссабоне.
«Я уверена, что у каждого человека в жизни был сложный период, были и есть комплексы, но мы все тихонько над собой работаем, стараемся расти каждый день. Важно в любой ситуации не заигрываться в драматическую роль и выходить из образа жертвы, принимать, прощать, любить ❤».
Фото. «Я уверена, что у каждого человека в жизни был сложный период, были и есть комплексы, но мы все тихонько над собой работаем, стараемся расти каждый день. Важно в любой ситуации не заигрываться в драматическую роль и выходить из образа жертвы, принимать, прощать, любить ❤».

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