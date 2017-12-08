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«Я меняюсь. И мне это нравится»: что публикует в соцсетях финалистка «Новой Фабрики звезд» Зина Куприянович

08.12.2017 - 13:50

Новости Беларуси. 9 декабря состоится финальное шоу «Новой Фабрики звезд», которая вернулась на экраны через шесть лет после окончания предыдущего сезона.

До финала дошла и белорусская участница – минчанка Зина Куприянович. Она стала самой юной участницей проекта в нынешнем сезоне. В финале Зина будет участвовать в составе группы «Север.17».

«Группа Север.17 – это объединение разных, но дополняющих друг друга позитивных и талантливых ребят! Каждый из них доказал, что достоин быть в финале и бороться за победу в составе группы, которая уже завоевала ваше доверие и любовь!» Так позиционирует себя группа.

Фотофакт: как изменились участники прошлых сезонов «Фабрики звезд»

Голос Зины знаком многим не только благодаря проекту, но и из-за мультфильма «Моана», главную героиню которой озвучивала Куприянович. Зина также принимала участие в детском конкурсе «Новая волна».

За время конкурса Зина не только стала участницей новой группы, но и спела со многими знаменитостями – Нюшей, Валерией, Алексеем Глызиным, Nuteki, Burito, Ани Лорак, Александром Рыбаком.

Фото: instagram.com/novaya_fabrika_zvezd

Вторая участница из Беларуси – Марта Жданюк – до финала не дошла.

Две минчанки участвуют в «Фабрике звезд»: что известно о белорусках

Фото: instagram.com/zina_kyprianovich

По словам продюсера Виктора Дробыша, на кастинге проекта было много талантливых исполнителей из Беларуси. Некоторым из них даже пришлось отказать из-за того, что шел перевес в сторону белорусских певцов.

«Дробыш, давай что-то сделаем с географией, потому что как-то это очень однобоко получается» – полное интервью здесь.

В рамках еженедельной рубрики Instagram-обзор мы посмотрели, чем делится белорусская финалистка популярного проекта с подписчиками.

Источник фото: instagram.com/zena__official

В составе трио «Север.17» Зина Куприянович примет участие в финале проекта. Кроме девушки, которая выступает под псевдонимом Зена, в состав группы входят Даниил Рувинский и Женя Трофимов. В профайле девушки отмечено, что «на всех кастингах ее поддерживал папа. Она любит хип-хоп – как в танцах, так и в музыке. Обожает вокал и тюленей».
Фото. В составе трио «Север.17» Зина Куприянович примет участие в финале проекта. Кроме девушки, которая выступает под псевдонимом Зена, в состав группы входят Даниил Рувинский и Женя Трофимов. В профайле девушки отмечено, что «на всех кастингах ее поддерживал папа. Она любит хип-хоп – как в танцах, так и в музыке. Обожает вокал и тюленей».
Группа «Север.17» была создана на проекте в ноябре 2017 года. «Мы сольные исполнители, но иногда есть общие идеи, и мы их воплощаем в жизнь. СЕВЕР.17 пример этого».
Фото. Группа «Север.17» была создана на проекте в ноябре 2017 года. «Мы сольные исполнители, но иногда есть общие идеи, и мы их воплощаем в жизнь. СЕВЕР.17 пример этого».
В сентябре 2017 года девушке исполнилось 15 лет. Она встретила День рождения на проекте. В качестве подарка к Зене приехали родители. «В первую очередь хочу поблагодарить администраторов этого проекта , за то , что устроили мне встречу с родителями. Спасибо за огромный всплеск эмоций. Спасибо всем , кто поздравил меня с Днём рождения такими тёплыми и приятными словами».
Фото. В сентябре 2017 года девушке исполнилось 15 лет. Она встретила День рождения на проекте. В качестве подарка к Зене приехали родители. «В первую очередь хочу поблагодарить администраторов этого проекта , за то , что устроили мне встречу с родителями. Спасибо за огромный всплеск эмоций. Спасибо всем , кто поздравил меня с Днём рождения такими тёплыми и приятными словами».
«Еженедельный выход на сцену «Новой Фабрики звезд» уже стал привычкой. Жизнь в доме под камерами – нормальным явлением. Я меняюсь. И мне это нравится. Общение с вами – стимул каждый день работать над собой. Спасибо!»
Фото. «Еженедельный выход на сцену «Новой Фабрики звезд» уже стал привычкой. Жизнь в доме под камерами – нормальным явлением. Я меняюсь. И мне это нравится. Общение с вами – стимул каждый день работать над собой. Спасибо!»
«Люблю посвящать себя любимому делу».
Фото. «Люблю посвящать себя любимому делу».
Незадолго до финала исполнительница обратилась к своим подписчикам. «Ребят, хочу обратиться ко всем, кто пишет не самые приятные комментарии моим друзьям и Виктору Дробышу. Хочу пояснить, что любая критика со стороны жюри, даже самая маленькая, является наставлением на рост, за счёт чего мы работаем, стараемся, делаем всё возможное, чтобы такого не повторилась. За это не надо писать негатив и защищать нас ! Нам наоборот это нужно».
Фото. Незадолго до финала исполнительница обратилась к своим подписчикам. «Ребят, хочу обратиться ко всем, кто пишет не самые приятные комментарии моим друзьям и Виктору Дробышу. Хочу пояснить, что любая критика со стороны жюри, даже самая маленькая, является наставлением на рост, за счёт чего мы работаем, стараемся, делаем всё возможное, чтобы такого не повторилась. За это не надо писать негатив и защищать нас ! Нам наоборот это нужно».
«Мы все в одинаковых условиях, на равных. Мы очень хотим, чтобы вы – наши фанаты, объединились. Это очень нужно))) Мы будем понимать, что никто никого не обвиняет, что ни у кого нет врагов . Нам будет легче работать и естественно радовать вас своим творчеством и песнями))) Нам нужны ваши слова поддержки и любви, этого не хватает( Надеюсь, я хоть как то достучалась до вас и вы учтёте мои слова в дальнейших действиях. Спасибо».
Фото. «Мы все в одинаковых условиях, на равных. Мы очень хотим, чтобы вы – наши фанаты, объединились. Это очень нужно))) Мы будем понимать, что никто никого не обвиняет, что ни у кого нет врагов . Нам будет легче работать и естественно радовать вас своим творчеством и песнями))) Нам нужны ваши слова поддержки и любви, этого не хватает( Надеюсь, я хоть как то достучалась до вас и вы учтёте мои слова в дальнейших действиях. Спасибо».
«Люди, с которыми я не знакома, знакомы с музыкой, которую я создаю. Это и есть тот самый момент, когда к тебе приходит осознание того, что всё это – нечто большее, чем ты сама, и что твоё творчество представляет неосязаемое существование. И знаете, это самое крутое чувство на свете!!! Спасибо вам!»
Фото. «Люди, с которыми я не знакома, знакомы с музыкой, которую я создаю. Это и есть тот самый момент, когда к тебе приходит осознание того, что всё это – нечто большее, чем ты сама, и что твоё творчество представляет неосязаемое существование. И знаете, это самое крутое чувство на свете!!! Спасибо вам!»
«Мы с вами не должны жить в ожидании того, что счастье наступит в некий день, когда мы добьемся некой цели или получим некую вещь. Счастье доступно нам каждую минуту нашей жизни, но для этого мы должны жить в гармонии с собой».
Фото. «Мы с вами не должны жить в ожидании того, что счастье наступит в некий день, когда мы добьемся некой цели или получим некую вещь. Счастье доступно нам каждую минуту нашей жизни, но для этого мы должны жить в гармонии с собой».
«Стоя за кулисами перед самым выходом на сцену, волнение такое, что не описать словами. Хочется просто убежать. Но когда начинает играть музыка, и я выхожу к вам, к моим лучшим слушателям, все переживания исчезают. И за это огромное спасибо! Я ощущаю поддержку, любовь и внимание ко мне. Столько сил, сколько даёте мне вы – да мне ничего не страшно. И знаете, это самое начало. Вы рядом со мной. Что может быть лучше?»
Фото. «Стоя за кулисами перед самым выходом на сцену, волнение такое, что не описать словами. Хочется просто убежать. Но когда начинает играть музыка, и я выхожу к вам, к моим лучшим слушателям, все переживания исчезают. И за это огромное спасибо! Я ощущаю поддержку, любовь и внимание ко мне. Столько сил, сколько даёте мне вы – да мне ничего не страшно. И знаете, это самое начало. Вы рядом со мной. Что может быть лучше?»
Виктор Дробыш выложил на странице в соцсети видео с ребятами «Север.17». В подписи к ролику было сказано: «Привет, я @daniil_ruvi,и я живу одним днём, ведь это стиль север.17. Привет, я @trofimacab и я живу справедливо, ведь это стиль север.17. Привет, я @zena__official я живу поддерживая родных и уважая близких, ведь это стиль север.17».
Фото. Виктор Дробыш выложил на странице в соцсети видео с ребятами «Север.17». В подписи к ролику было сказано: «Привет, я @daniil_ruvi,и я живу одним днём, ведь это стиль север.17. Привет, я @trofimacab и я живу справедливо, ведь это стиль север.17. Привет, я @zena__official я живу поддерживая родных и уважая близких, ведь это стиль север.17».
Имя победителя конкурса станет известно 9 декабря.
Фото. Имя победителя конкурса станет известно 9 декабря.
Фото.
Фото.

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