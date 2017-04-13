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Исполнитель главной роли в фильме «Обитаемый остров» выпал из окна в Москве

13.04.2017 - 10:45

Новости России. Василий Степанов, исполнитель главной роли в фильме «Обитаемый остров», выпал из окна пятого этажа. Все произошло на западе Москвы.

С переломом таза, правого плеча, обеих пяточных костей и многочисленными ушибами 31-летний мужчина доставлен в больницу.

В комментариях российским изданиям Степанов сказал,

что падение «не было случайностью» и его никто не толкал.

Василий Степанов проснулся знаменитым после выхода на экраны фильма «Обитаемый остров» по роману братьев Стругацких. Картина вышла в двух в 2008 и 2009 годах. Степанову прочили грандиозную карьеру в кино. Однако «Обитаемый остров» стал первой и пока единственной серьезной работой актера. Степанов в интервью различным изданиям жаловался на то, что не может найти себя в профессии.

Тогда, в 2009-м,

«Обитаемый остров» стал самой дорогостоящей картиной российского кинематографа,

но эта работа не принесла авторам золотых гор. Почему? Здесь подробнее.

Василий Степанов

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