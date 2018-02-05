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Испытание непогодой: в Москве повалены тысячи деревьев, нарушено транспортное сообщение, есть погибшие

05.02.2018 - 13:32

Новости России. В Москве из-за сильнейшего снегопада школьников освободили от занятий, консультации преподавателя они смогут получить дистанционно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Непогода испытывает российскую столицу несколько суток и, по прогнозам синоптиков, осадки не прекратятся до 6 февраля.

Повалены тысячи деревьев, зафиксированы обрывы электропередачи, экстренные службы подтвердили информацию об одном погибшем. Еще несколько местных жителей пострадали из-за упавших деревьев.

Высота снежного покрова к утру 5 февраля достигла уже более 50 сантиметров. Дорожные службы работают в круглосуточном режиме, однако, справиться с таким объемом работы крайне проблематично. Нарушено транспортное и авиасообщение. В Московской области действует режим чрезвычайной метеорологической ситуации.

Испытание непогодой: в Москве повалены тысячи деревьев, нарушено транспортное сообщение, есть погибшие

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