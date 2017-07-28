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История, растрогавшая мир: кошка Муся из Владивостока «усыновила» восьмерых ежей – видеофакт

28.07.2017 - 21:30

Новости России. Кошка Муся, «усыновившая» восьмерых ежей прославилась на весь мир. Видео, снятое в зоопарке Владивостока, уже распространили ведущие издания России, Великобритании, США. А пользователи социальных сетей назвали этот ролик «нежностью недели» и обратили внимание на то, что животные все чаще преподносят людям уроки человечности.

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Ежата остались без мамы в результате трагического случая. Мама-ежиха получила травму, несовместимую с жизнью, когда рабочие косили траву. Сотрудники зоопарка вспоминают: мама умерла, детишки были еще слепые, их пытались кормить из бутылочки, но ничего не получалось.



Сотрудница зоопарка «Садгород» (Владивосток):
Прошло два дня – ежата оставались голодными. И как раз, выйдя во двор, я увидела нашу кошку Мусю. Недолго думая, я ее схватила и подложила к ежатам. Ежата мгновенно отреагировали, буквально за несколько секунд. Они почувствовали тепло, запах, поняли, чего от них хотят. И на удивление, кошка наша сразу же поняла, что хотят от нее. Она легла, и ежата стали пить молоко. К счастью.

Зимой этого года еще одна невероятная история преданности покорила мир.

«Собака в очередной раз показала, что честнее и надежнее друга не найти», – писали пользователи социальных сетей.

Ретривер по кличке Келси почти сутки просидел рядом со своим хозяином. Несчастье произошло в новогоднюю ночь (продолжение читайте здесь). 

Муся и ежата. Источник фото: instagram.com/zoopark_vl/

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