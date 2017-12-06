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IV Евразийский экономический конгресс открывается в Москве 6 декабря

06.12.2017 - 09:28

Новости Беларуси. Перспективы евразийской интеграции обсудят страны ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. IV Евразийский экономический конгресс начнется 6 декабря в Москве.

Он станет площадкой для прямого диалога делового сообщества и органов власти государств, которые входят в Евразийский экономический союз. В центре внимания экспертов – перезагрузка экономических отношений стран. Одной из важных тем станет технологии блокчейна и их влияние на экономику союза. На повестке дня также формирование общего рынка лекарственных препаратов, создание общего энергетического рынка и промышленной кооперации.

Также в рамках встречи пройдет IX Индийско-Российский бизнес-диалог – ежегодная встреча индийских предпринимателей с представителями государственных и коммерческих структур.

IV Евразийский экономический конгресс открывается в Москве 6 декабря

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