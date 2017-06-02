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Июньский снег в России: что говорят синоптики

02.06.2017 - 16:33

Новости России. Снег выпал 2 июня  в нескольких российских городах. Погодная аномалия накрыла Москву и Санкт-Петербург. По словам синоптиков, в похолодании виноват арктический воздух, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как пользователи соцсетей отреагировали на июньский снегопад – здесь подробнее.

По прогнозам, настоящее лето придет лишь на следующей неделе. Температура поднимется до +30 градусов. Отметим, в последнее время погода не отличается стабильностью. В начале недели по московскому региону прошелся мощный ураган.

Июньский снег в России: что говорят синоптики

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Источник фото: instagram.com/uliasemenova2110/
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