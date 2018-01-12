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Сибирячка упала из окна роддома в сугроб и родила

12.01.2018 - 16:10

Новости России. Днем 11 января беременная девушка выпала из окна второго этажа Омского роддома. По информации из соцсетей, роженица упала в сугроб.

Как сообщает ТАСС, пострадавшую 20-летнюю девушку экстренно доставили в операционную, где врачи приняли роды. Состояние роженицы на данный момент стабильное. 

12 января девушка будет переведена в профильное лечебное учреждение. Наблюдение за новорожденным продолжается. У младенца не обнаружены видимые травмы, но врачи хотят убедиться в том, что скрытых повреждений у ребенка также нет.

Пострадавшая наблюдалась в женской консультации и следовала рекомендациям врачей. Ее психоэмоциональное состояние не вызывало опасений. В день инцидента роженица была осмотрена врачом, а через несколько минут стало известно о ее падении. 

Пока неизвестно, почему девушка выпала из окна.

Осенью 2017 года в Китае турист не захотел оплачивать номер в отеле.

Он вылез в окно и застрял на уровне 19 этажа – здесь подробнее.

Изображение носит иллюстративный характер

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