﻿ Из-за снегопадов в Москве задерживаются вылеты самолётов в Минск | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Из-за снегопадов в Москве задерживаются вылеты самолётов в Минск

04.02.2018 - 15:08

Новости России. Из-за снегопада в российской столице белорусам будет сложно вернуться домой.

Национальный аэропорт Минска сообщает о задержке рейсов авиакомпаний Utair aviation и «Аэрофлот». Один самолёт должен был вылететь из Внуково, а другой из Шереметьево.

По данным «Яндекс.Расписания», по состоянию на 14:50 задерживается вылет 128 самолётов, а 29 рейсов отменено.

На протяжении этих выходных в Москве наблюдаются тяжёлые погодные условия. В связи с этим ГУ МЧС по Москве создали оперативный штаб.

Фото: instagram.com/vlasov.sasha

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В Москве ожидаются самые сильные февральские снегопады за 100 лет
В Москве ожидаются самые сильные февральские снегопады за 100 лет
Фото: Esoreiter.ru
Редкое явление: «белая смерть» накрыла город в Венгрии
В Новой Зеландии введено чрезвычайное положение из-за циклона «Фехи»
В Новой Зеландии введено чрезвычайное положение из-за циклона «Фехи»
Фото: instagram.com/gilyana_u
В Москве прошел самый сильный снегопад с начала зимы: что публиковали в соцсетях
15 человек погибли в Бишкеке из-за холода: МЧС советует не выходить из дома
15 человек погибли в Бишкеке из-за холода: МЧС советует не выходить из дома
Ожидается до -40ºС: в Кыргызстане закрываются школы, возможен сход лавин
Ожидается до -40ºС: в Кыргызстане закрываются школы, возможен сход лавин
В Казахстане прогнозируют морозы до -45: спасатели призывают не выпускать детей на улицу
В Казахстане прогнозируют морозы до -45: спасатели призывают не выпускать детей на улицу
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале HvdH-Plane-Spotter
Более 2 млн просмотров: самолёт посадили при скорости ветра 110 км/ч
Все новости по теме Природные катаклизмы, Погода
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru