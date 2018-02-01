Изменился до неузнаваемости? Поклонников Александра Домогарова шокировала его внешность

Новости России. 30 января певица Катя Лель опубликовала в Instagram фотографию с Александром Домогаровым. Фото встревожило подписчиков певицы.

Российский актёр сейчас снимается в новом фильме. Много времени Александр тратил на подготовку спектакля «Высоцкий. Рождение легенды». По этим причинам Домогарова нечасто можно было увидеть в последнее время на публике.

Знаменитый артист сделал исключение ради юбилея актрисы Ольги Кабо. На мероприятии и было сделано совместное фото. Снимок разделил поклонников актера на два лагеря.

«Да, Домогаров сдал»,

«У Домогарова вид, как после болезни. Артист хороший, последнее время его не видно»,

«Немного постарел Домогаров, а молодой был такой симпатяга».

Фото: instagram.com/katyalelofficial

После грубых комментариев Лель не смогла промолчать.

«Люди, дорогие мои! Очень прошу вас относиться к каждому известному человеку в моём аккаунте с уважением», – обратилась к подписчикам певица.

Лель поддержали поклонники творчества Александра Домогарова.

«Домогаров выглядит отлично! Я не понимаю, с чего вы взяли, что у него проблемы…»,

«Чудесные и талантливые, так приятно видеть вас!»,

«Прекрасен, красив. Очень его уважаю и обожаю фильмы с его участием».

Насколько известно, со здоровьем Александра Домогарова всё в порядке. Некоторые считают, что дело в новом имидже.

В январе этого года Анджелина Джоли была гостьей на вручении премий Critics' Choice Movie Awards.