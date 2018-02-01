Изменился до неузнаваемости? Поклонников Александра Домогарова шокировала его внешность

Новости России. 30 января певица Катя Лель опубликовала в Instagram фотографию с Александром Домогаровым. Фото встревожило подписчиков певицы.
Российский актёр сейчас снимается в новом фильме. Много времени Александр тратил на подготовку спектакля «Высоцкий. Рождение легенды». По этим причинам Домогарова нечасто можно было увидеть в последнее время на публике.
Знаменитый артист сделал исключение ради юбилея актрисы Ольги Кабо. На мероприятии и было сделано совместное фото. Снимок разделил поклонников актера на два лагеря.
«Да, Домогаров сдал»,
«У Домогарова вид, как после болезни. Артист хороший, последнее время его не видно»,
«Немного постарел Домогаров, а молодой был такой симпатяга».
Фото: instagram.com/katyalelofficial
После грубых комментариев Лель не смогла промолчать.
«Люди, дорогие мои! Очень прошу вас относиться к каждому известному человеку в моём аккаунте с уважением», – обратилась к подписчикам певица.
Лель поддержали поклонники творчества Александра Домогарова.
«Домогаров выглядит отлично! Я не понимаю, с чего вы взяли, что у него проблемы…»,
«Чудесные и талантливые, так приятно видеть вас!»,
«Прекрасен, красив. Очень его уважаю и обожаю фильмы с его участием».
Насколько известно, со здоровьем Александра Домогарова всё в порядке. Некоторые считают, что дело в новом имидже.
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