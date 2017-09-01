Фотофакт: как изменились участники прошлых сезонов «Фабрики звезд»

Фото. instagram.com/mikhail_grebenshchikov. «Фабрика звезд-1». Михаил Гребенщиков в 2002 году стал на проекте третьим. Без его хита «Танцы обниманцы» не проходила ни одна дискотека.
Фото. instagram.com/mikhail_grebenshchikov. Сейчас Михаилу 41 год. Работал диджеем, телеведущим, участвовал в других проектах, например, «Последний герой». Сейчас работает креативным продюсером в студии Аллы Пугачевой. Не женат.
Фото. instagram.com/artpasha. «Фабрика звезд-1». Павел Артемьев был участником группы «Корни», которая выиграла первый проект. Кроме него участниками были Алексей Кабанов, Александр Бердников и Александр Асташенок. В 2010 году Артемьев и Асташенок покинули группу и занялись сольной карьерой.
Фото. instagram.com/artpasha. Сейчас 34-летний Артемьев редко появляется на телевидении. Играет в театре и занимается своей рок-группой. Покинул группу «Корни» и называет участие в проекте «колоссальным опытом, который не купишь за деньги».
Фото. instagram.com/lenatemnikovaofficial. «Фабрика звезд-2». Елена Темникова заняла третье место на втором сезоне проекта в 2003 году. Елена пела в составе группы SEREBRO с 2007 по 2014 год. В мае 2014 покинула группу из-за проблем со здоровьем. Девушка заявила, что в конце года у нее бы закончился контракт с продюсерским центром Максима Фадеева. За досрочное расторжение договора певица выплатила неустойку.
Фото. instagram.com/lenatemnikovaofficial. С 2014 года певица выступает сольно. За 2016 год у нее около миллиона ротаций, новые клипы, которые набирают более пяти миллионов просмотров. Активно гастролирует, выпускает новые песни и снимает клипы. Замужем, воспитывает дочь Александру.
Фото. instagram.com/pierrenarciss. «Фабрика звезд-2». Пьер Нарцисс не дошел до финала проекта, но запомнился всем песней «Шоколадный заяц», которая сделала его популярным.
Фото. instagram.com/pierrenarciss. Сейчас Пьеру 40 лет. Выступает и работает ведущим и диджеем. Женат, имеет 11-летнюю дочь Каролину.
Фото. instagram.com/nikmalinin. «Фабрика звезд-3». В 2003 году на третьем сезоне проекта победу одержал «котенок» Никита Малинин – сын певца Александра Малинина.
Фото. instagram.com/nikmalinin. После «Фабрики» выступал несколько лет, потом взял паузу и начал писать песни для исполнителей. Нашел себя в танцевальной музыке – Малинин пишет ее и работает в ночных клубах. Женат, детей нет.
Фото. instagram.com/svetikova_music. «Фабрика звезд-3». Одной из участниц сезона была Светлана Светикова. До проекта она играла в мюзиклах. Самый известный – «Notre Dame de Paris», где Светлане досталась роль Эсмеральды. На «Фабрике звезд» до финала не дошла.
Фото. instagram.com/svetikova_music. После проекта гастролировала со своими коллегами по «звездному дому», работала телеведущей, озвучивала анимационные работы, снималась в рекламе. Через несколько лет после «Фабрики» снова стала играть в мюзиклах. Замужем, растит сына и ждет рождения второго ребенка.
Фото. instagram.com/dubtsova_official. «Фабрика звезд-4». Победительницей этого сезона в 2004 году стала Ирина Дубцова. Многим запомнился отчетный концерт четвертой «фабрики», на котором певице сделал предложение музыкант Роман Черницын. Она вышла за него замуж и в 2006 году родила сына Артема.
Фото. instagram.com/dubtsova_official. Карьера Ирины после проекта пошла в гору. Она выпускает новые песни, за которые получает музыкальные награды, выступает дуэтами, пишет композиции для других исполнителей – Филиппа Киркорова, Ани Лорак, Полины Гагариной. Принимала участие в проекте пародий «Точь-в-точь», где заняла первое место.
Фото. instagram.com/dominickjocker. «Фабрика звезд-4». Один из ярких участников четвертого сезона – Доминик Джокер – продолжает заниматься музыкой. На «Фабрике» он объединился с Тимати, Ратмиром Шишковым и Настей Кочетковой в рамках коллектива «Банда». После гибели Ратмира Шишкова группа прекратила существование.
Фото. instagram.com/dominickjocker. После «Банды» Джокер занялся сольной карьерой. Его песня «Если ты со мной» была отмечена музыкальными премиями. Был наставником на музыкальных телепроектах. Сейчас певцу 37 лет. Был женат, есть два сына.
Фото. instagram.com/yulianna_karaulova. «Фабрика звезд-5». В 2004 году Юлианна Караулова дошла до финала пятого сезона проекта. После «Фабрики» училась в Лондоне.
Фото. instagram.com/yulianna_karaulova. В 2011 году стала солисткой группы «5sta Family», в составе которой выступала 4 года. Артистка начала сольную карьеру. В 2015 году вышел хит исполнительницы «Ты не такой», клип на который посмотрели 25 миллионов человек. В конце сентября 2016 года выпустила первый сольный альбом. Молодой человек сделал Юлианне предложение прямо во время телевизионной съёмки новогодней программы в 2016 году.
Фото. instagram.com/migelshow. «Фабрика звезд-5». До участия в пятом сезоне под руководством Аллы Пугачевой был артистом балета таких мюзиклов, как «Метро», «Ромео и Джульетта». До финала «Фабрики звезд» Мигель не дошел.
Фото. instagram.com/migelshow. После проекта работал хореографом в России и Украине. С 2014 года наставник шоу «Танцы». В августе 2017 стартовал четвертый сезон популярного проекта.
Фото. instagram.com/arsenyborodin. «Фабрика звезд-6». Арсений Бородин – участник группы «Челси» – занял второе место в шестом сезоне проекта в 2006 году. С тех пор группа «Челси» уже 11 лет не прекращает свое существование.
Фото. instagram.com/arsenyborodin. Сейчас у Бородина есть свой рок-коллектив, где исполнитель является солистом. Однако «Челси» певец не бросает – он ездит на гастроли с коллективом. Принимал участие в Новой волне-2013. Не женат, встречается с популярным блогером и телеведущей Анастасией Ивлеевой.
Фото. instagram.com/ulialysenko. «Фабрика звезд-6». Самой младшей на проекте в этом сезоне была Юлия Лысенко – девушке было 16 лет. Во время жизни в звездном доме девушка встречалась с фабрикантом Арсением Бородиным. Покинула проект, не дойдя до финала.
Фото. instagram.com/ulialysenko. После «Фабрики звезд» стала телеведущей. Растит двух дочек.
Фото. instagram.com/vs20. «Фабрика звезд-7». Участник группы «БиС», которая заняла в 2007 году третье место, Влад Соколовский продолжает активную творческую карьеру. Группа «БиС», сформированная на проекте, прекратила существование в 2010 году. С тех пор Влад выступает сольно.
Фото. instagram.com/vs20. Сейчас 25-летний Влад Соколовский пишет песни, исполняет их, снимает клипы и играет в кино. Женат на «коллеге» по седьмой фабрике – Дакоте – с 2015 года. Скоро пара станет родителями первенца.
Фото. korneliamango. Корнелия Манго дошла до финала 7 сезона, но попасть в топ-3 ей не удалось. Участвовала в телепроектах – одним из самых запоминающихся стал «Танцы со звездами». Занимается живописью и устраивала персональные выставки. Жанры в музыке, которым отдает предпочтение – джаз и R'n'B. Замужем. Манго написала пост в Instagram перед стартом нового сезона.
Фото. korneliamango. «10 лет назад, пройдя все кастинги, мы заехали в звёздный дом и жили там 4 месяца! Как же было страшно. Из обычной девочки за 1 эфир я стала популярной на весь мир! Не могла уже жить, как обычные люди, гулять незаметно. Это того стоило! Мой мир перевернулся, я обрела новую яркую жизнь! Я люблю петь и пою все время, только почему-то каналы не ставят, но грядут перемены! Я чувствую, я же поздний цветочек! Любимые мои, уже мини семья, фабриканты, я вас люблю всех и за всеми слежу!»