Фотофакт: как изменились участники прошлых сезонов «Фабрики звезд»

Новости России. 2 сентября стартует новый сезон популярного в 2000-е проекта – «Фабрика звезд». Шоу вернется на экраны через 6 лет после завершения восьмого сезона. Продюсером проекта станет Виктор Дробыш – он уже был музыкальным продюсером шестого сезона «Фабрики звезд», в которой победил Дмитрий Колдун.

Правила проекта останутся неизменными:

участники, имена которых еще неизвестны, будут жить в «звездном доме» и готовиться к отчетному субботнему концерту, после которого один из фабрикантов покинет проект. Завершится сезон в декабре большим концертом, на котором будет объявлено имя победителя. Ведущей субботних отчетников станет Ксения Собчак.

Ирина Дубцова написала на своей странице в Instagram пост, где пожелала участникам сил. «Я желаю всем сил, терпения и огромного успеха. Это тяжело, но оно того стоит».

Первая «Фабрика звезд» Игоря Матвиенко состоялась 15 лет назад – в 2002 году.

Всего было семь сезонов проекта с разными наставниками. В 2011 году шоу вернулось под названием «Фабрика звезд: Возвращение», где принимали участие не дебютанты, а исполнители, начавшие творческую карьеру на проекте в минувших сезонах.

Мы решили вспомнить некоторых участников семи сезонов «Фабрики звезд», посмотреть, как они изменились за это время и чем занимаются сейчас.