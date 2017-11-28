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«Как же ничтожно ты мал по сравнению с этой стихией»: Рита Дакота прокомментировала свою поездку на Бали

28.11.2017 - 15:30

Новости России. Музыканты Рита Дакота и Влад Соколовский рассказали о том, планируют ли они свое традиционное путешествие на Бали из-за начавшегося извержения вулкана.

Как рассказывали артисты в интервью и соцсетях, они часто бывали на Бали – там, например, Соколовский сделал Дакоте предложение. На острове у артистов живут близкие друзья, к которым приезжают музыканты.

Сейчас на Бали объявлен красный уровень опасность из-за проснувшегося вулкана Агунг. Десятки тысяч человек эвакуированы из опасной зоны. Из-за пепла и дыма не работает аэропорт на острове, поэтому несколько тысяч туристов не могут покинуть Бали.

Что сейчас происходит на острове: кадры с Бали

Рита Дакота на своей странице рассказала, что ей приходит большое количество вопросов о Бали.

Рита Дакота:
Все знают, что мы традиционно зимуем на острове уже много лет подряд. И на этот год мы тоже уже давным-давно взяли виллу и билеты. Вы всегда советуетесь с нами на тему того, где жить, как снять жильё/тачку/байк, как дешевле улететь, где на острове вкусно поесть, потому что мы реально разбираемся...

Однако чуть больше месяца назад Соколовский и Дакота впервые стали родителями.

У пары родилась дочь Мия.

Дакота отметила, что не знает, поедут ли они на вулкан в нынешнем году и вообще полетят ли на остров.

Рита Дакота:
Потому что, честно, страшно. В прошлом году мы даже не думали бы, ведь у нас не было Мии. В этом же мы полетим на остров только будучи 100% уверенными в полнейшей безопасности, ведь летим мы не из-за южных красот, а как раз из-за северной мощи и духовности. Мы фанаты именно «привулканной» местности, которая близ Агунга. Местные друзья держат руку на пульсе, мониторят ситуацию 24/7.

Фото: instagram.com/ritadakota

Музыканты, находясь в России, тоже следят за ситуацией на острове. Дакота пообещала держать подписчиков в курсе.

Рита Дакота:
Мы молимся вместе со всеми остальными фанатами Бали. В такие моменты понимаешь, как же ничтожно ты мал по сравнению с этой стихией.

Напомним, что сейчас на Бали находится музыкант и продюсер Максим Фадеев, который рассказывает о происходящем на острове.

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Фото: instagram.com/ritadakota

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