﻿ «Какая радость!»: поклонники поздравляют Леру Кудрявцеву с беременностью | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

«Какая радость!»: поклонники поздравляют Леру Кудрявцеву с беременностью

05.05.2018 - 18:09

Новости России. Поклонники поздравляют Леру Кудрявцеву с долгожданной беременностью. Теле- и радиоведущая станет мамой в 47 лет.  

Некоторое время назад фанаты начали присматриваться к Кудрявцевой. Женщина стала выбирать более просторные наряды. А на одном из недавних фото явно виден живот. Некоторые предполагают, что Кудрявцева уже на четвёртом месяце беременности.  

Фото: instagram.com/leratv  

Поклонники не могли оставить без внимания этот факт (орфография и пунктуация авторов сохранены).  

«Какая радость! Пусть всё будет хорошо! Лера здоровья вам!»,  

«Пузико пузико пузико!»,  

«А кто у нас в положении и ничего нам не сказал? Поздравляю! А кто у нас?»,  

«Такой животик хороший, просто прелесть и загляденье... Очень рада за Вас! Пусть у Вас родится доченька! Ура!»,  

«Я подозревала по широким платьям и тихо радовалась в душе, вот теперь можно кричать «поздравляю!». Лёгкой беременности!».  

С 2013 года Кудрявцева вступила в брак с Игорем Макаровым. Позже телеведущая рассказывала, что пара хочет детей, но у них не получается.   

Зимой 2018 года певица Валерия выложила в социальную сеть фото с двойняшками. Снимок вызвал немало вопросов со стороны пользователей.  

«Лифтолук. Собрались на прогулку» (здесь подробнее).  

Фото: instagram.com/leratv

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Фото: instagram.com/mf_agent
«Мы соскучились! А вы?» Группа Hi-Fi впервые за 10 лет вышла на сцену в золотом составе
Фото: facebook.com/joelynnturnerofficial
Экс-вокалист группы Deep Purple госпитализирован в БСМП Минска
Фото: instagram.com/willsmith
«Да, потанцуем»: ролик с танцующим сальсу Уиллом Смитом набрал почти 13 миллионов просмотров за день
«Мы отлично провели время в вашей стране»: почему «The Rasmus» начинают тур с Минска и зачем берут с собой финскую рыбу
Фото: instagram.com/naviband
У солистов Naviband родился первенец: пара опубликовала трогательные фото из роддома
Фото: instagram.com/serebro_official
«На борту был ад»: солистка группы «Серебро» рассказала в социальной сети об инциденте во время полёта
Источник фото: скриншот из клипа «Цвет настроения синий», опубликованного на канале StarPro
Филипп Киркоров сменил имидж ради нового клипа. Его герои – от Бузовой до Баскова
Фото: instagram.com/conchitawurst
«Я начал как дива в золотом платье»: Кончита Вурст отказывается от женского образа
Все новости по теме Звезды
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru