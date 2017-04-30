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Киркорову – 50. Как коллеги поздравляли мэтра с юбилеем

30.04.2017 - 16:40

Новости России. Филиппу Бедросовичу – 50. Юбилей, как настоящий артист, он встретит на сцене, в кругу тех, кого на протяжении нескольких десятилетий удивлял, кому посвящал песни, с кем делился сокровенным.

«Артист Киркоров не уйдет со сцены никогда», – произнес он однажды то ли в шутку, то ли всерьез. Его поклонники – люди разных возрастов и профессий – уже не представляют ни один телевизионный концерт без яркого эпатажного появления любимого артиста. Каждый его номер – шоу, за которым стоит целая команда.


Источник фото: instagram.com/fkirkorov/

«Он очень требовательный», – не раз отмечали артисты, которым приходилось работать с королем эстрады. «Ты непростой, и с тобой совсем непросто», – пишут в поздравительных сообщениях коллеги. В эти минуты на страницы Филиппа Киркорова в социальных сетях с невероятной скоростью приходят теплые слова с разных концов мира. Поклонники благодарят за творчество, за песни, повлиявшие на судьбы, коллеги – за пример, которому хочется следовать.


Источник фото: instagram.com/fkirkorov/

Отметим, певец считает своим долгом сохранить каждое сообщение и каждое пожелание, чтобы потом, в минуты грусти, «греть душу».

Что желают певцы, актеры, режиссеры Филиппу Киркорову в день его 50-летия.

Источник фото: instagram.com/fkirkorov/
Актриса Екатерина Климова
Фото. Актриса Екатерина Климова
Наталья Подольская и Владимир Пресняков с сыном
Фото. Наталья Подольская и Владимир Пресняков с сыном
Певица Вера Брежнева
Фото. Певица Вера Брежнева
Режиссер Алексей Голубев
Фото. Режиссер Алексей Голубев
Продюсер и телеведущая Тина Канделаки
Фото. Продюсер и телеведущая Тина Канделаки
Продюсер и телеведущая Яна Чурикова
Фото. Продюсер и телеведущая Яна Чурикова
Певица и композитор Ирина Дубцова
Фото. Певица и композитор Ирина Дубцова
Певица Полина Гагарина
Фото. Певица Полина Гагарина
Певица Кристина Орбакайте
Фото. Певица Кристина Орбакайте
Главный редактор глянцевого журнала Вадим Верник
Фото. Главный редактор глянцевого журнала Вадим Верник
Певец Сергей Лазарев
Фото. Певец Сергей Лазарев
Продюсер Яна Рудковская
Фото. Продюсер Яна Рудковская
Артист эстрады, пародист, телеведущий Максим Галкин
Фото. Артист эстрады, пародист, телеведущий Максим Галкин
Певица Валерия
Фото. Певица Валерия
Певец Николай Басков
Фото. Певец Николай Басков
Певица Ани Лорак
Фото. Певица Ани Лорак
Певец и композитор Игорь Николаев
Фото. Певец и композитор Игорь Николаев
Оперная певица Анна Нетребко
Фото. Оперная певица Анна Нетребко
Певица Лайма Вайкуле
Фото. Певица Лайма Вайкуле
Певец и композитор Игорь Николаев
Фото. Певец и композитор Игорь Николаев
Продюсер Иосиф Пригожин
Фото. Продюсер Иосиф Пригожин
Певица Виктория Петрик
Фото. Певица Виктория Петрик

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