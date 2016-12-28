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Командир, мы падаем: расшифрован речевой самописец Ту-154

28.12.2016 - 10:18

Новости России. На месте крушения самолета Ту-154 продолжают работать водолазы. По последней информации, общее число обнаруженных тел достигло 15. Генетическая экспертиза останков погибших пройдет в Москве.

Расшифровка параметрического самописца показала, что

нештатная ситуация на борту могла возникнуть из-за не убравшихся закрылков.  

Пилоты, пытаясь компенсировать возникший пикирующий момент, усугубили ситуацию до критической, сильно задрав нос самолета.

Как сообщает Лайф, ссылаясь на источник, близкий к следствию, пленка, фиксировавшая переговоры экипажа, не повреждена. Последними словами, произнесенными в кабине, были: «Закрывалки! Командир, мы падаем!». 

Самолет Министерства обороны России направлялся с подмосковного аэродрома «Чкаловский» на аэродром «Хмеймим» в Сирии с остановкой в аэропорту Сочи для дозаправки. В 5:40, во время набора высоты над Черным морем, он исчез с радаров.

На борту находились 65 музыкантов ансамбля песни и пляски имени Александрова, известный врач Елизавета Глинка, журналисты федеральных телеканалов, военные и 8 членов экипажа. Все они летели в Сирию, чтобы поздравить российских военных с Новым годом.

Их жизнь оборвалась через две минуты после взлета Ту-154 – одного из самых надежных самолетов в мире (здесь подробности трагедии).

Крушение Ту-154 Минобороны РФ

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