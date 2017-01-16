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Кончаловский и Толкалина расстались после 20 лет совместной жизни

16.01.2017 - 18:29

Новости России. Поклонников режиссера Егора Кончаловского и актрисы Любови Толкалиной новость застала врасплох. Все по классическому сценарию: их считали одной из самых крепких пар российского кинематографа. Оба успешны и востребованы, на протяжении двадцати лет с них брали пример, их отношениям завидовали.

Кончаловский и Толкалина никогда не были женаты официально. Все это время жили гражданским браком. 15 лет назад на свет появилась их дочь Маша.

О причинах расставания ни режиссер, ни актриса не распространяются. Подводя итоги прошлого года, на своей странице в социальной сети Любовь обмолвилась: «только окончательно расставшись с мужем, я научилась с ним дружить».


Егор Кончаловский и Любовь Толкалина. Источник instagram.com/tolkalinaliuba/


Запись Любови Толкалиной на странице в Facebook

То, что они расстались друзьями, свидетельствует трогательный пост,

опубликованный на странице Любови в Instagram по случаю для рождения Кончаловского.

Любовь Толкалина:
Еще вчера сегодня было завтра... Тем временем Рождение Егора! Пусть будет на душе тепло и солнце, и абрикосы и миндаль в цвету! А я целую восемьдесят раз и обнимаю сто, но только крепче! И, несмотря на всю любовь к искусству, его люблю я меньше, чем тебя! 

В прошлом году поклонников режиссера Федора Бондарчука шокировала новость о его расставании с супругой Светланой

и романе с популярной молодой актрисой (здесь подробнее).

Любовь Толкалина. Источник фото: instagram.com/tolkalinaliuba/

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