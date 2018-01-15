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Кровавая резня в одной из школ Перми: хроника событий

15.01.2018 - 18:00

Новости России. Кровавая резня произошла утром 15 января. Поножовщину устроили бывший ученик и нынешний 10-классник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Что стало причиной происшествия, выясняют специалисты. Версий несколько.

В результате, по последним данным, пострадали 15 человек. В тяжелом состоянии оказались три человека, все они прооперированы. Один из зачинщиков также был госпитализирован. А второй – находится на допросе в полиции. Следственные органы России возбудили уголовное дело по статье «Покушении на убийство двух и более лиц».

«Кричали дети. Мы очень сильно испугались». Это то, что сейчас вспоминают очевидцы. Новости о том, что в Перми развернулась школьная драма, начали приходить с самого утра. Сначала говорили – в здание проникли люди в масках и устроили поножовщину. Чуть позже стали известны подробности: орудовали подростки.

Сергей Сарапульцев, заместитель руководителя Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю:
Произошло это в одном из классов учебного учреждения. В ходе этой драки кроме них самих пострадали еще 11 человек, включая учителя. Это ребятишки из 4-го класса школы. В настоящее время все пострадавшие госпитализированы в лечебное учреждение города Перми. Им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Подробности трагедии – в видеоматериале.

Кровавая резня в одной из школ Перми: хроника событий. Подробности трагедии – в видеоматериале

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