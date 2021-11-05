Крушение Ан-12 под Иркутском. Найден второй чёрный ящик и тела всех погибших
На месте крушения Ан-12 в Иркутской области нашли тела всех 9 погибших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Также спасатели нашли второй черный ящик.
Татьяна Савчик, СТВ:
Самолет белорусской авиакомпании «Гродно» упал 3 ноября в семи километрах от аэропорта Иркутска. На борту находились пять членов экипажа и четыре человека, сопровождающие груз. Из них трое – граждане Беларуси.
По факту крушения заведено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Следствием рассматриваются три версии причины: ошибка пилотирования, погодные условия, а также техническая неисправность воздушного судна.
На борту было не 7, а 9 человек. Подробности крушения самолета Ан-12 под Иркутском читайте здесь.
Владимир Караник о крушении самолёта: «Окажем всё содействие следствию, чтобы выяснить причину данной трагедии»
Новости Беларуси. Семьям белорусов, погибших в результате крушения самолета под Иркутском, будет оказана материальная помощь и психологическая поддержка. Об этом нашему телеканалу рассказал председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
Работаем в плотном контакте со следствием, чтобы выяснить все-таки причину. Уже вчера с семьями. А это двое членов экипажа были жителями Гродненской области. Уже с членами семьи связались психологи, чтобы оказать психологическую поддержку. Информацию о третьем члене экипажа, который проживал в Гомельской области, передали своим коллегам в Гомель. Мы готовы оказать всю поддержку, которая необходима, семьям погибших. И, естественно, окажем все содействие следствию, чтобы выяснить причину данной трагедии. И сделать все, чтобы она больше никогда не повторялась.
На борту было не 7, а 9 человек. Новые подробности крушения самолета Ан-12 под Иркутском – подробнее здесь.