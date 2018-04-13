﻿ Крушение российского вертолёта в Балтийском море: погибли два человека | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Крушение российского вертолёта в Балтийском море: погибли два человека

13.04.2018 - 11:15

Новости России. В акватории Балтийского моря потерпел крушение вертолет Ка-29.

По информации РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Балтийского флота, погибли два человека – летчики-испытатели.

Происшествие случилось ночью 12 апреля во время испытательных полетов.

Экипаж в составе двух летчиков-испытателей предприятия-изготовителя вертолета погиб.

На месте трагедии проводится поисковая операция. Сообщается, что полет проходил в простых метеоусловиях.

11 апреля в Алжире потерпел крушение самолет. Погибли почти 257 человек. Это одно из крупнейших крушений последних лет.

Обнародована главная версия авиакатастрофы – здесь подробнее.

Фото: авиару.рф

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Четыре пассажира и пилот погибли. В Аргентине потерпел крушение легкомоторный самолёт
Четыре пассажира и пилот погибли. В Аргентине потерпел крушение легкомоторный самолёт
Спасатели вынесли из горящего самолёта 20 человек: число жертв авиакатастрофы в Непале выросло
Спасатели вынесли из горящего самолёта 20 человек: число жертв авиакатастрофы в Непале выросло
Фото: wikipedia.org / Marko Stojkovic
32 человека на борту: в Сирии разбился российский транспортный самолет
Военный вертолёт рухнул у начальной школы в Японии
Военный вертолёт рухнул у начальной школы в Японии
В США вертолёт врезался в жилой дом: есть жертвы
В США вертолёт врезался в жилой дом: есть жертвы
Фото: МЧС
В нем находились 2 человека. Мотодельтаплан совершил аварийную посадку под Минском
Мужчина был абсолютно трезв: новые подробности крушения мотодельтаплана в Ушачском районе
Мужчина был абсолютно трезв: новые подробности крушения мотодельтаплана в Ушачском районе
Крушение мотодельтаплана в Ушачском районе
СК о крушении мотодельтаплана в Ушачском районе: «Следствием рассматриваются две версии аварии»
Все новости по теме Авиакатастрофа
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru