Крушение самолета Минобороны ТУ-154 над Черным морем: хроника катастрофы

Самолет Министерства обороны России направлялся с подмосковного аэродрома «Чкаловский» на аэродром «Хмеймим» в Сирии с остановкой в аэропорту Сочи для дозаправки. В 5:40, во время набора высоты над Черным морем, он исчез с радаров.
На борту находились 65 музыкантов ансамбля песни и пляски имени Александрова, известный врач Елизавета Глинка, журналисты федеральных телеканалов, военные и 8 членов экипажа. Все они летели в Сирию, чтобы поздравить российских военных с Новым годом.
Хроника катастрофы:
Памяти артистов ансамбля Александрова, Доктора Лизы, журналистов и экипажа Ту-154
Судьба проверяет сильных: слова скорби и поддержки в книге соболезнований оставил Павел Якубович
Леонид Заяц о крушении самолёта ТУ-154: в дни скорби слова дружба и братский народ приобретают особый смысл
Люди готовились к эвакуации, но не успели покинуть борт: найдены тела еще 2 жертв крушения ТУ-154
Мы поддерживаем Россию в эту тяжкую минуту: книга соболезнований в российском посольстве будет открыта и 27 декабря
В городах Беларуси отключена праздничная иллюминация, над резиденцией Президента приспущен флаг
В эти скорбные минуты я посылаю русскому народу слова поддержки: жители Гомеля и Бреста почтили память жертв крушения Ту-154
Пресс-секретарь президента России: мы очень ценим, что народ Беларуси скорбит вместе с россиянами
Министры и простые белорусы оставляют записи в книге соболезнований в российском посольстве в Минске
Трагедия, от которой я не могу оправиться: Стас Михайлов перенес концерт в Минске из-за трагедии с ТУ-154
По жертвам трагедии Ту-154 скорбят артисты Беларуси и России, меняются графики концертов
Обнаружен фюзеляж самолета Ту-154, внутри корпуса – погибшие в спасательных жилетах
Мы искренне сопереживаем: Владимир Макей направил слова соболезнования России
Это наша скорбь, наша боль: Лилия Ананич о жертвах крушения самолета над Черным морем
Книга соболезнований в память о жертвах крушения Ту-154 в посольстве России в Минске будет открыта 26 и 27 декабря
Цветы и лампады в память о жертвах крушения Ту-154 несут к Генеральному консульству России в Бресте
Крушение Ту-154 над Черным морем: обнаружены обломки самолета, найдены тела 11 погибших
Александр Лукашенко: Беларусь не может оставаться в стороне от трагических событий в России
Крушение Ту-154 над Черным морем: в Минске к зданию посольства России люди продолжают нести цветы
«Это трагедия для всего народа»: белорусы скорбят по жертвам крушения Ту-154
Более трех тысяч спасателей, корабли и вертолеты: на месте крушения Ту-154 продолжается поисковая операция
Крушение Ту-154 над Черным морем: хроника событий и официальные версии трагедии
Александр Лукашенко выразил соболезнования президенту России и народу страны в связи с крушением Ту-154
Крушение Ту-154 над Черным морем: Беларусь скорбит с россиянами, в посольстве будет открыта книга соболезнований
Крушение Ту-154 над Черным морем: к посольству России в Минске люди несут цветы
Крушение Ту-154 над Черным морем, 92 человека на борту: что известно об авиакатастрофе