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Крушение самолета в Хабаровском крае: погибли шесть человек, выжила 3-летняя девочка

15.11.2017 - 11:36

Новости России. В Хабаровском крае при заходе на посадку разбился самолет. Есть погибшие.

По информации РИА Новости, в списке погибших числятся шесть человек – два пилота и четыре пассажира. Их тела были извлечены из-под обломков, поисково-спасательная операция завершена.

При крушении самолета выжила 3-летняя девочка.

Она доставлена в медучреждение. Состояние малютки оценивают как стабильно тяжелое.

Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Следователи озвучивают три версии произошедшего. Это плохие погодные условия, ошибка экипажа, техническая неисправность транспортного средства.

Проводится проверка.

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Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: Дмитрий Петроченко / Reuters

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