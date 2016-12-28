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Второй чёрный ящик ТУ-154 поднят со дна Чёрного моря

28.12.2016 - 19:58

Новости России. Со дна Черного моря поднят второй черный ящик разбившегося в воскресенье Ту-154. Оказалось, что вчерашние утечки информации, распространяемые агентствами, были недостоверны.

Записи переговоров содержит именно сегодняшний самописец, а первый черный ящик фиксировал лишь графические данные, характеризующие полет.

Соответственно, переговоры членов экипажа, которые цитировались накануне, вероятнее всего были домыслами. Глава комиссии по расследованию аварии уже объявил, что неисправные якобы закрылки никак не могли быть причиной катастрофы.

Поисковые работы на месте падения лайнера продолжаются: на опознание в Москву доставлены 13 тел.

Подняты на поверхность тысячи фрагментов фюзеляжа, включая многометровые. Напомним, что всего жертвами крушения армейского самолета стали 92 человека, среди которых – музыканты ансамбля имени Александрова, журналисты российских телеканалов и известная благотворительница Елизавета Глинка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

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Фото: Reuters. Tu-154 crashed in the Black Sea.
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