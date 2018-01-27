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Кто эти дети? Поклонники гадают, кем приходятся двойняшки Валерии и Пригожину

27.01.2018 - 10:11

Новости России. 49-летняя российская певица Валерия опубликовала на своей странице в Instagram фотографию с двойняшками.

Фото: instagram.com/valeriya

«Лифтолук. Собрались на прогулку. #лифтолук #дети #двойняшки #семья», – подписала снимок Валерия.

Слова певицы вызвали интригу среди фанатов, которым интересно знать, кем приходятся дети российской знаменитости.

«Это не её дети! Это же очевидно!»,

«Валерия стала крёстной мамой?!»,

«Заинтриговала страну… На Пригожина похожи...»,

«Валерия, зачем интрига... Хотим знать правду!»,

«Очень милые дети. Неважно ваши или усыновили, всё равно поздравляю с пополнением».

Интрига усиливается ещё больше из-за фотографии с детьми, которую выложил в Instagram муж певицы Иосиф Пригожин 1 января.

Фото: instagram.com/prigozhin_iosif

«Новогоднее утро сегодня началось в 15:00 с двумя ангелочками. С Новым годом друзья», – подписал фото российский продюсер.

Пара состоит в браке с 2004 года, но совместных детей у них нет. В 2014 году Валерия забеременела, но на втором месяце случился выкидыш. На это повлияли антибиотики, которые принимала певица, чтобы быстрее вылечиться.

У Валерии и Пригожина есть по три ребёнка от предыдущих браков.

На прошлой неделе в Instagram выложили фотографии новорождённых близнецов Иглесиас и Курникова.

Мальчика назвали Николас, а дочь – Люси (подробности здесь).

Фото: instagram.com/valeriya

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