«Куда все уходят»: Алла Пугачева о смерти Дмитрия Марьянова

Новости России. Знаменитые коллеги продолжают скорбеть о смерти Дмитрия Марьянова.

На своей странице в Instagram певица опубликовала пост, в котором была потрясена смертью известного актера.

Личная страница Аллы Пугачевой в Instagram

Напомним, актер Дмитрий Марьянов скончался накануне из-за оторвавшегося тромба. Мужчина умер по дороге в больницу. Ему было 47 лет.

Многие коллеги и друзья Марьянова, среди которых Гоша Куценко, Максим Виторган, Лолита, Владимир Пресняков, были опечалены смертью актера.