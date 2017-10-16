новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

«Куда все уходят»: Алла Пугачева о смерти Дмитрия Марьянова

16.10.2017 - 19:03

Новости России. Знаменитые коллеги продолжают скорбеть о смерти Дмитрия Марьянова.

На своей странице в Instagram певица опубликовала пост, в котором была потрясена смертью известного актера.

Личная страница Аллы Пугачевой в Instagram

Напомним, актер Дмитрий Марьянов скончался накануне из-за оторвавшегося тромба. Мужчина умер по дороге в больницу. Ему было 47 лет.

Многие коллеги и друзья Марьянова, среди которых Гоша Куценко, Максим Виторган, Лолита, Владимир Пресняков, были опечалены смертью актера.

«Спасибо жизни, что я знал тебя» (смотрите здесь).

Фото: instagram.com/alla_orfey

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Дмитрий Марьянов. Фото: instagram.com/liliya_magnoliya
Вызов скорой актеру Марьянову отменили через четыре минуты – Минздрав РФ
Роли Дмитрия Марьянова. Фото: instagram.com/natalizorievna
«Яркие люди сгорают»: коллеги и поклонники скорбят о смерти актера Дмитрия Марьянова
Дмитрий Марьянов. Фото: instagram.com/08sochi80
Ему было 47 лет. Скоропостижно скончался российский актер Дмитрий Марьянов
Фото: instagram.com/georgiana13579
В возрасте 58 лет скончалась грузинская актриса Лика Кавжарадзе
© РИА Новости / Игорь Уткин
«Заряжал» целительной энергией воду через телеэкраны: чем запомнился Аллан Чумак
Фото: instagram.com/comicactress
В Москве скончался известный российский целитель Аллан Чумак
Умер легендарный французский актер Жан Рошфор
Сэмюэл Ньюхаус
«Журналистика была его страстью»: скончался американский медиамагнат Сэмюэл Ньюхаус
Все новости по теме Некролог
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru