Лолита расплакалась во время выступления на «Новой волне»: артистка представила новую песню

Новости России. На фестивале «Новая волна» в Сочи эпатажная певица Лолита представила новую песню «Раневская», которая была посвящена известной актрисе. Во время исполнения композиции певица не смогла сдержать слез. А зал встретил выступление Лолиты овациями.

На концерте, тема которого была кино, артистка исполнила новую композицию. На своей странице в соцсетях Лолита написала, что она счастлива.

Лолита, певица:

Спела премьеру от Алексея Романоф на «Новой Волне» в день кино… Лёша, я публикую приём Твоей Песни!!.. и ещё! Как мне повезло, что Партнёром на 1 минуту песни стал Выдающийся Русский Актёр Никита Сергеевич Михалков. Я самая Счастливая сегодня!!!

Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya

Автор песни – Алексей Романоф поделился с подписчиками впечатлениями от выступления Лолиты.

Алексей Романоф, автор песни:

По дороге домой, между Германией и Польшей мне прислали видео сегодняшней премьеры. Лолита пела «Раневскую» на Новой Волне... Спасибо всем зрителям, спасибо Лолите, спасибо Никите Михалкову, спасибо Фаине Георгиевне... «Там, где закончен спектакль – реальная начинается жизнь». Я благодарен судьбе, мне опять повезло, я понимаю, это все случайности, но из них и состоит Жизнь. Спасибо.

Фото: instagram.com/alexeyromanof

Оценили новую песню Лолиты и ее коллеги. Например, певец Сергей Лазарев советует послушать «Раневскую».

Сергей Лазарев, певец:

С Невероятной Лолитой! Люблю ее за честность, открытость, за индивидуальность и непохожесть, за потрясающие песни. Обязательно посмотрите ее выступление на вечере «Кино». Новая песня «Раневская» заставила плакать и стоя аплодировать весь зал! Лолита, браво!!

Фото: instagram.com/alexeyromanof

Лолита поразила всех и на репетиции концерта. На сцену артистка поднялась с пакетом молока. Однако это была не очередная эпатажная выходка Лолиты, а необходимость. У певицы есть проблемы со связками, а молоко помогает ей.

Напомним, что нынешним летом Лолита была героиней соцсетей.