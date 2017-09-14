«Лучистая, звонкоголосая, космическая»: коллеги скорбят о смерти экс-солистки группы Банд'Эрос

Новости России. 14 сентября стало известно о скоропостижной смерти экс-солистки группы «Банд'Эрос» Рады Змихновской. Сердце певицы остановилось в Соединенных Штатах Америки. По информации друзей Рады, в Калифорнию она улетела проведать подругу.



Как сообщает издание HELLO, ссылаясь на пресс-службу группы, причиной смерти стало кровоизлияние в мозг. Несколько дней женщина находилась в коме.

На страницах в социальных сетях коллеги и поклонники Рады Змихновской оставляют слова скорби и поддержки родным и близким артистки. Многие посчитали своим долгом рассказать о том, каким человеком была Рада.





Наталья Ибадин – одна из основательниц группы «Банд'Эрос» написала: «Лучистая, звонкоголосая, космическая, нам будет тебя не хватать».



Рада Змихновская была основателем, соучредителем и первой солисткой группы «Банд'Эрос». Коллектив она покинула ровно десять лет назад.