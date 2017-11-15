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Макей: Беларусь направит в Украину миротворцев, если это будет приемлемо

15.11.2017 - 18:12

Новости Беларуси. Беларусь готова направить в Украину миротворческий контингент в том случае, если это будет приемлемо для всех заинтересованных стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом 15 ноября в Москве заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

Глава внешнеполитического ведомства в российской столице провел переговоры со своим коллегой Сергеем Лавровым. Речь шла как о двусторонних отношениях, интеграционных процессах, так и о взаимодействии на международных площадках.

Что же касается урегулирования ситуации в Украине, то Беларусь, по словам Владимира Макея, будет и дальше способствовать восстановлению мира в этой стране.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:
Как вы знаете, мы сегодня предоставляем площадку для заседаний и встреч трехсторонней контактной группы ОБСЕ, которая регулярно встречается и обсуждает различные вопросы, связанные с этой конфликтной ситуацией в восточных районах Украины. Мы намерены и впредь предоставлять эту площадку.

Мы готовы выделить соответствующий миротворческий контингент,

если это будет приемлемо всем заинтересованным сторонам для того, чтобы участвовать в решении миротворческих задач.

Как отметили по итогам переговоров главы внешнеполитических ведомств, в отношениях Беларуси и России нет разногласий, которые нельзя разрешить разумными компромиссами. Положительную динамику в 2017 году демонстрирует двусторонняя торговля. Товарооборот увеличился на 20 %. Спорные вопросы в этой сфере периодически возникают, однако опыт показывает, что странам удается найти обоюдовыгодные решения.

Макей: Беларусь направит в Украину миротворцев, если это будет приемлемо

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