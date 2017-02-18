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Михаил Москалев из Витебска спел на шоу «Голос. Дети»

18.02.2017 - 18:13

Стартовал 4 сезон российского проекта «Голос. Дети». В этом году обновился состав жюри: вместо Пелагеи и Агутина в кресла наставников сели Нюша и Валерий Меладзе. Валерию Ланскую заменила Светлана Зейналова. В первом выпуске шоу спел белорус — Михаил Москалев


13-летний участник приехал на конкурс из Витебска. Для шоу выбрал песню «Granada», над которой работал практически 3 года. 

Михаил поет в детской вокальной студии, увлекается математикой и информатикой. Юный артист на сцене с 7 лет. В 2014 году стал финалистом отборочного тура вокальных конкурса «Славянский базара». 

Когда не спится ночью, я начинаю петь, мама начинает на меня орать, а соседи стучат по батарее. Я всегда стараюсь быть позитивным и энергичным. К сожалению, кнопки выключения у меня нет.

В интервью за кулисами Михаил поделился впечатлениями:
Как говорит мой педагог по вокалу, сейчас у меня тенор, потом либо баритон, либо бас.
Я выбрал испанскую песню. Она об испанской столице, о солнечном городе, где есть тореадоры и коррида. Учил полгода и доводил до финального состояния 2,5 года. 

Вокалом участника впечатлились Нюша и Валерий Меладзе.

Валерий Меладзе после исполнения  поинтересовался, успел ли юный артист выучить испанский язык. Михаил ответил отрицательно, «испанский — большой язык, а песня — пара куплетов». 

Нюша:
Михаил, а вам свойственен только этот стиль? А что-нибудь в другом стиле можете для нас исполнить?

Михаил Москалев спел «Майский вальс».

Участник рассказал, что занимается вокалом с 6 лет и планирует стать артистом. Без лишних колебаний выбрал Валерия Меладзе. 


Михаил признался, что предварительно не выбирал никого из наставников. В конкурсе он хочет «показать свои возможности, узнать о себе что-то новое, просто поучаствовать».

Новый состав жюри Михаила удивил:
Я даже не рассчитывал на Валерия Меладзе. Скорее на Константина Меладзе.

Дмитрий Нагиев после выступления сделал Михаилу комплимент:
Ты красавчик! С таким голосом тебе надо выступать в Большом Кремлевском дворце.


Зрители поддерживают участника в комментариях.

Владислав Чехов
Один из немногих кто в этом выпуске реально умеет петь!﻿
Natalia Clermon
Невероятный мальчик, пел суперски — не каждый взрослый певец так споет! Дай Бог счастья и успеха ему!﻿

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