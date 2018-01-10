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Михаила Державина похоронят на Новодевичьем кладбище

10.01.2018 - 18:06

Новости России. Прощание с Михаилом Державиным состоится 15 января. Церемония пройдет в Театре сатиры.

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По просьбе родственников и ходатайству руководства театра его похоронят на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter.

Сергей Собянин:
По просьбе родственников, а также ходатайству руководства Театра сатиры принято решение о захоронении Михаила Державина на Новодевичьем кладбище.

На Новодевичьем кладбище покоится отец Михаила Михайловича.

Напомним, Михаил Державин ушел из жизни в возрасте 81 года после тяжелой болезни.

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Михаил Державин

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