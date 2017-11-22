«Мир потерял еще одного гения»: коллеги скорбят о смерти певца Дмитрия Хворостовского

Новости России. В Великобритании в возрасте 55 лет умер известный во всем мире оперный певец Дмитрий Хворостовский.

Два с половиной года баритон боролся с тяжелым онкологическим заболеванием.

Видеофакт: каким запомнят Дмитрия Хворостовского – здесь подробнее.

Фото: facebook.com/Hvorostovsky

Официальные представители Хворостовского подтвердили смерть артиста.

В своих интервью певец рассказывал, что любит приезжать в Беларусь.

«Потому что люди, все зависит от людей» (цитаты исполнителя здесь).

Смерть оперного певца стала шоком для его коллег. Соболезнования семье и поклонникам Дмитрия Хворостовского выразили Филипп Киркоров, Татьяна Навка, Сати Спивакова, Зара, Алсу, Ирина Безрукова.

Певец часто делился с поклонниками в соцсетях фотографиями из жизни и со сцены.