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«Мир потерял еще одного гения»: коллеги скорбят о смерти певца Дмитрия Хворостовского

22.11.2017 - 15:13

Новости России. В Великобритании в возрасте 55 лет умер известный во всем мире оперный певец Дмитрий Хворостовский.

Два с половиной года баритон боролся с тяжелым онкологическим заболеванием.

Видеофакт: каким запомнят Дмитрия Хворостовского – здесь подробнее

Фото: facebook.com/Hvorostovsky

Официальные представители Хворостовского подтвердили смерть артиста.

В своих интервью певец рассказывал, что любит приезжать в Беларусь.

«Потому что люди, все зависит от людей» (цитаты исполнителя здесь).

Смерть оперного певца стала шоком для его коллег. Соболезнования семье и поклонникам Дмитрия Хворостовского выразили Филипп Киркоров, Татьяна Навка, Сати Спивакова, Зара, Алсу, Ирина Безрукова.

Певец часто делился с поклонниками в соцсетях фотографиями из жизни и со сцены.

Фотофакт. Дмитрий Хворостовский в жизни и на сцене

Фото: facebook.com/Hvorostovsky
Зара
Фото. Зара
Сати Спивакова
Фото. Сати Спивакова
Татьяна Навка
Фото. Татьяна Навка
Пригожин Иосиф
Фото. Пригожин Иосиф
Вадим Верник
Фото. Вадим Верник
Анастасия Волочкова
Фото. Анастасия Волочкова
Александр Буйнов
Фото. Александр Буйнов
Ирина Безрукова
Фото. Ирина Безрукова
Тимур Родригез
Фото. Тимур Родригез
Любовь Успенская
Фото. Любовь Успенская
Ирина Дубцова
Фото. Ирина Дубцова
Филипп Киркоров
Фото. Филипп Киркоров
Алсу
Фото. Алсу

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