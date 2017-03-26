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Митинги против коррупции проходят 26 марта в России: во Владивостоке задержаны десятки человек

26.03.2017 - 13:41

Новости России. Десятки человек задержаны во время несанкционированной акции протеста во Владивостоке. 26 марта по всей России проходят митинги против коррупции. В некоторых городах акции разрешены властями, в некоторых – нет. В тех местах, где митинги незаконны, проходят задержания участников, причем в довольно брутальной форме.

Тем временем самый массовый митинг ожидается в Москве. Акция не санкционирована городской властью. И все же участники намерены пройти по центральной Тверской улице. В то время, как активистам предлагали собраться в Марьино или в Сокольниках. Правоохранители намерены действовать решительно и обеспечить порядок в центре российской столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Митинги против коррупции проходят 26 марта в России

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