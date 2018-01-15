﻿ Супермодель Ирина Шейк показала фото без макияжа | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Супермодель Ирина Шейк показала фото без макияжа

15.01.2018 - 15:59

Новости России. Супермодель Ирина Шейк показала подписчикам фото без макияжа.

Снимок был опубликован в Instagram. На нем девушка сидит на пляже. На фото российская модель без косметики.

Фото: instagram.com/irinashayk

Комментаторы оценили поступок 32-летней Шейк и отметили, что мало людей, которые будут готовы поделиться своими «честными» снимками. Поклонники отметили то, как замечательно выглядит девушка.

«Как всегда прекрасна!»,

«Естественность – это прекрасно»,

«Вы оба настолько прекрасны, что я постоянно жду ваши фотографии!».

Фото: instagram.com/irinashayk

Весной 2017 года Ирина стала мамой дочери. Отец ее ребенка – голливудский актер Брэдли Купер. До романа с актером девушка почти пять лет встречалась с португальским футболистом Криштиану Роналду.

Ирина Шейк и Брэдли Купер помолвлены?

Фото: instagram.com/irinashayk

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Фото: instagram.com/kostenko.94
Бывший муж Бузовой футболист Дмитрий Тарасов женился в третий раз – фотофакт
Фото: Getty Images
Болезненная худоба Анджелины Джоли шокировала поклонников
Скриншот видеофрагмента телешоу El Hormiguero
«Кому нужен Оскар? Королева». Актриса Джессика Честейн не моргала две минуты на телешоу
Телеведущая Опра Уинфри собирается стать президентом США?
Эмма Стоун. Фото: Christopher Polk/NBC
Джоли, Портман, Стоун, Робби: лучшие женские образы церемонии «Золотой глобус-2018»
Фото: instagram.com/lazarevsergey
Сергей Лазарев впервые показал лицо трехлетнего сына
Фото: instagram.com/badgalriri
Брата певицы Рианны застрелили. Ему был 21 год
Фото: instagram.com/people.theatre
Олега Табакова ввели в искусственную кому
Все новости по теме Звезды
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru