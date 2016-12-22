новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Момент взрыва у метро в Москве попал на видео

22.12.2016 - 16:05

Новости России. Чрезвычайное происшествие в российской столице. В вестибюле станции метро «Коломенская» взорвался баллон. 

По последним данным, пострадали семь человек,

четверо находятся в больнице. Среди пострадавших – гражданка Беларуси. Девушке 26 лет, она косметолог, работает в Москве (здесь подробности). 

Взрывная волна выбила стекла павильонов, расположенных у станции. Судя по фотографиям, которые опубликовали очевидцы в социальных сетях, повреждены и машины, припаркованные у метро.

Момент взрыва газового баллона запечатлел видеорегистратор одного из проезжающих автомобилей.

Владелец машины выложил ролик на  YouTube.

Источник: Владимир Сухарев/YouTube

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Белоруска пострадала во время взрыва у метро «Коломенская» в Москве
Белоруска пострадала во время взрыва у метро «Коломенская» в Москве
Взрыв у метро «Коломенская» в Москве. Кадры с места событий
Взрыв у метро «Коломенская» в Москве, есть пострадавшие
Новые жертвы угарного газа: в Молодечненском районе погиби два человека
Новые жертвы угарного газа: в Молодечненском районе погибли два человека
Газ взорвался на угольной шахте в Китае: 30 человек погибли
Взрыв бытового газа в жилом доме в Иваново
Взрыв бытового газа в жилом доме в Иваново: погибли 6 человек, в том числе ребенок
Взрыв в многоэтажке в Рязани
Взрыв в многоэтажке в Рязани: на месте трагедии найдены тела трех погибших
В многоэтажке Рязани взорвался бытовой газ: 3 человека погибли, 13 в реанимации
В многоэтажке Рязани взорвался бытовой газ: 3 человека погибли, 13 в реанимации
Во Франции из-за детонации бытового газа произошел взрыв: 21 человек ранен
Во Франции из-за детонации бытового газа произошел взрыв: 21 человек ранен
Все новости по теме Взрыв газа
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru