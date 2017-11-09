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Момент взрыва в Ижевске попал на видео

09.11.2017 - 22:11

Новости России. Момент взрыва в Ижевске попал на камеру наблюдения. Именно это видео поможет в расследовании уголовного дела, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Оглушающий хлопок, затем – грохот обваливающегося бетона и железа.

Когда осели пыль и дым, глазам жителей Удмуртской улицы города Ижевска предстала ужасающая картина. Целая секция многоэтажного дома от девятого до первого этажа рухнула на землю.

Очевидцы бросились к груде обломков и затаили дыхание в надежде услышать или заметить признаки жизни.

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Момент взрыва в Ижевске попал на видео

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