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Мути, Ходченкова, Вилкова: Instagram-обзор образов красной дорожки Московского кинофестиваля

23.06.2017 - 16:59

Новости России. 22 июня в 39 раз состоялось открытие Московского международного кинофестиваля. На него, несмотря на плохую погоду, собрались деятели российского и зарубежного кино.

На открытии свои образы представили Никита Михалков – президент кинофестиваля, итальянская актриса Орнелла Мути, Светлана Ходченкова – одна из самых известных российских актрис сегодня, Екатерина Вилкова, Екатерина Климова, Кристина Орбакайте, Гоша Куценко, Александр Ревва, который на дорожку вышел не в экстравагантном женском образе, как в начале июня.

Мы заглянули в социальные сети знаменитостей, чтобы посмотреть, что они публиковали с красной дорожки.

А лучшие образы фестиваля «Кинотавр», который недавно завершился в Сочи, можно посмотреть здесь.

Фото: oldkavilochka
klimovagram. Вчера было открытие Московского Международного кинофестиваля 39. Пожелаем всем нам хороших фильмов и радость общения.
Фото. klimovagram. Вчера было открытие Московского Международного кинофестиваля 39. Пожелаем всем нам хороших фильмов и радость общения.
svetlana_khodchenkova. С погодой, конечно, нам сегодня повезло... Но открытие ММКФ состоялось!!!
Фото. svetlana_khodchenkova. С погодой, конечно, нам сегодня повезло... Но открытие ММКФ состоялось!!!
a030aa
Фото. a030aa
chistyakova_ionova. Мой любимый папуля! С Днём Рождения!! С каждым годом я все отчетливее понимаю, какой ты идеальный отец, муж и дедушка!! Оставайся всегда таким для нас молодым, красивым и здоровым!!
Фото. chistyakova_ionova. Мой любимый папуля! С Днём Рождения!! С каждым годом я все отчетливее понимаю, какой ты идеальный отец, муж и дедушка!! Оставайся всегда таким для нас молодым, красивым и здоровым!!
orbakaite_k
Фото. orbakaite_k
olesya_sudzilovskaya
Фото. olesya_sudzilovskaya
ornellamuti
Фото. ornellamuti
goshakutsenko
Фото. goshakutsenko
nastyashubskaya. С моей самой самой❤ на церемонии открытия 39го Московского международного кинофестиваля #ммкф
Фото. nastyashubskaya. С моей самой самой❤ на церемонии открытия 39го Московского международного кинофестиваля #ммкф
d_moroz. Я нечасто бываю довольна собой, но вчера, пожалуй, все сложилось. Несколько человек сказали,что я превратилась в шведскую актрису. И честно,я бы мечтала,чтоб так!!! Обожаю шведско-датский нуар!!!
Фото. d_moroz. Я нечасто бываю довольна собой, но вчера, пожалуй, все сложилось. Несколько человек сказали,что я превратилась в шведскую актрису. И честно,я бы мечтала,чтоб так!!! Обожаю шведско-датский нуар!!!
oldkavilochka
Фото. oldkavilochka
arthurpirozhkov. Глядя на это фото, может показаться, что мы на Оскаре... а если приглядеться.. на ММКФ...
Фото. arthurpirozhkov. Глядя на это фото, может показаться, что мы на Оскаре... а если приглядеться.. на ММКФ...
lenazaharova
Фото. lenazaharova
snatkinaanna
Фото. snatkinaanna
marikakravtsova. Было очень волнительно пройти по красной дорожке
Фото. marikakravtsova. Было очень волнительно пройти по красной дорожке
samburskaya
Фото. samburskaya
lenaborshcheva
Фото. lenaborshcheva
lachinairina_official
Фото. lachinairina_official

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