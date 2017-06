«Мы еще зажжем»: совместная песня Билана и Лазарева меньше чем за сутки стала номер один

Новости России. Накануне – 9 июня одни из самых востребованных певцов России представили дуэт. На одной из музыкальных премий артисты исполнили композицию, которая называется «Прости меня».

Премьеру лирической баллады Дима Билан анонсировал в своем Instagram.

«Без лишних слов – Событие!», – написал певец.

После большой премьеры певцы поделились с подписчиками своими впечатлениями.

Фото: bilanofficial

Дима Билан, певец (орфография и пунктуация автора сохранены):

Серёжа, было очень приятно и кайфово поработать с тобой!!! Ты большой профессионал и пример того, как нужно относиться к музыке и вообще к своему делу!!! Спасибо тебе, удовольствие работать с такими, как ты!!! Не в последний раз)))

Эту же запись опубликовал у себя на странице и Сергей Лазарев, добавив к словам коллеги:

«Дорогой, Дима! Спасибо, Это взаимно!! Это было увлекательно и интересно! И мы еще зажжем!»

Утром 10 июня оба певца опубликовали у себя на страницах скриншот, на котором видно, что «Прости меня» возглавила список популярных в сервисе iTunes. Сергей Лазарев написал, что сегодня «доброе утро» и поздравил Диму Билана с успехом.

Фото: lazarevsergey

Подписчики и поклонники исполнителей похвалили композицию и признались, что она «весьма трогательная» и что дуэт записал настоящий хит. Часть комментаторов писали, что теперь будут с нетерпением ждать клип.

На этой же премии песню «You are the only one» Сергея Лазарева, с которой он ездил на «Евровидение-2016», признали лучшей.