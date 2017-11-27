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«Мы ходим все в масках»: Максим Фадеев стал очевидцем извержения вулкана на Бали

27.11.2017 - 17:01

Новости России. Продюсер и музыкант Максим Фадеев стал свидетелем извержения вулкана на Бали.

Об этом музыкант сообщил на своей странице в соцсети. Несколько дней назад Фадеев опубликовал пост с кадрами извержения, в котором попросил молиться за остров.

Максим Фадеев:
Второй раз за неделю. И почти в одно и то же время. Наш вулкан Агунг выбросил пепел и дым теперь уже на 1.500 метров. Множество рейсов уже отменены/перенаправлены в другие аэропорты. Но уровень опасности власти не меняют, говорят, все стабильно. Молитесь за остров Бали.

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Подписчики музыканта сразу же атаковали его комментариями, где интересовались последними новостями о действующем вулкане. Чаще всего поклонники задавали вопрос, где сейчас находится продюсер и в безопасности ли он. Чтобы ответить на все вопросы Максим Фадеев опубликовал аудиообращение к своим подписчикам и людям, которые интересуются новостями острова.

Максим Фадеев:
Всем привет. Очень много вопросов, решил ответить, чтобы прояснить что происходит. На Бали сейчас тяжёлая обстановка. Повышен уровень опасности ло красного. Хотели выехать на другой остров, но не получилось, потому что отменили все рейсы и невозможно было улететь. Это невозможно и сейчас и, может быть, будет невозможно завтра. Вулкан сейчас активизировался, много лавы.

Фото: instagram.com/fadeevmaxim

Напомним, что из опасных зон эвакуированы десятки тысяч человек, туристы ожидают открытия местного аэропорта. Метеорологи предупреждают о высоком уровне опасности, расширении зоны эвакуации и усилении извержения.

Максим Фадеев:
Мы ходим все в масках, потому что нельзя ходить иначе может быть отравление газами, пеплом и всем на свете. Пепел оседает и можно увидеть, какой слой пепла. Это все достаточно небезопасно. Но мы надеемся, что все будет хорошо.

Фото: instagram.com/fadeevmaxim

Фото: instagram.com/fadeevmaxim

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