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«Мы сможем победить»: Робби Уильямс выразил желание выступить на «Евровидении» от России

21.03.2017 - 11:43

Новости России. Британский певец, автор песен и актер Робби Уильямс рассказал, что обожает песенный конкурс «Евровидение» и хотел бы представить Россию на этом музыкальном форуме.

Робби Уильямс (в эфире популярного российского ток-шоу):
Я обожаю «Евровидение». Там все так красочно, грандиозное шоу. Я бы хотел представлять Россию на «Евровидении» – я так просто это сейчас заявляю, а мой менеджер уже схватился за голову. Но я хотел бы представлять Россию на конкурсе. Давай, Россия, мы сможем победить.

Певец отметил, что в прошлом году его впечатлил евровизийный номер Сергея Лазарева. Британский музыкант даже хотел использовать некоторые режиссерские трюки для своего шоу.


Источник фото: instagram.com/robbiewilliams/

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Напомним, «Евровидение» в 2016 году выиграла Украина. Второе место заняла Австралия, на третьем – Россия. Интрига конкурса накалилась во время голосования, когда неожиданно стало ясно, что конкурсная битва идет по большому счету между российским и украинским исполнителями. И странами – кто за кого голосует. 

Почему конкурс оставил после себя так много вопросов – подробнее здесь.

Робби Уильямс. Источник фото: instagram.com/robbiewilliams/

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