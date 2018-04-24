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«Мы соскучились! А вы?» Группа Hi-Fi впервые за 10 лет вышла на сцену в золотом составе

24.04.2018 - 18:12

Новости России. Впервые за 10 лет состоялось выступление группы Hi-Fi в золотом составе – Митя Фомин, Тимофей Пронькин и Ксения Олешко.

Артисты воссоединились на концерте группы «Руки вверх!».

В 2018 году группе Hi-Fi исполнилось 20 лет. Эмоциями от воссоединения одного из топовых коллективов нулевых поделился Митя Фомин.

Митя Фомин:
Вот оно! Свершилось! Тот самый день! Золотой состав легендарной группы Hi-Fi на сцене Олимпийского в год, когда коллективу исполнилось 20 лет! Это было мощно! Это было круто! Это было ценно видеть десятки тысяч ваших горящих глаз! Слышать десятки тысяч голосов, которые вместе кричат любимые всеми песни! Мы соскучились! А вы?

Фото: instagram.com/oleshkina

Артист также пообещал, что это не последние новости от коллектива.

Вместе с популярными и легендарным составом на сцене выступила и новая вокалистка группы Hi-Fi – Марина Дрождина. Девушка вместе с Тимофеем Пронькиным сейчас являются участниками коллектива.

Фото: instagram.com/mf_agent

Поклонники обрадовались возможности увидеть любимую группу снова на сцене.

«Даже сейчас, когда слушаю вас, у меня наворачиваются слезы! Обворожительная музыка, хороший текст и офигительная энергетика!!»,

«Класс, такая ностальгия, моё беззаботное детство. Нельзя не любить эти песни».

Митя Фомин рассказал о своих впечатлениях о Минске несколько лет назад (читать далее).

Фото: instagram.com/mf_agent

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