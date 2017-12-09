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На 89 году жизни скончался актер Леонид Броневой

09.12.2017 - 11:04

Новости России. 9 декабря утром скончался народный артист СССР Леонид Броневой.

Об этом ТАСС рассказал директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

Актеру было 88 лет. По словам Варшавера, Броневой тяжело болел.

Пока неизвестны даты прощания с артистом и его похорон. Их сообщат позже. Известно, что церемония будет проходить в театре «Ленком», где Броневой проработал около 30 лет.

Леонид Броневой долгие годы был ведущим актером театра на Малой Бронной и «Ленкома».

Всенародную известность актеру принесла роль Мюллера в сериале «Семнадцать мгновений весны», которую позже назвали настощей визитной карточкой Броневого.

За свою долгую карьеру актер снялся в десятках киноработ, среди которых «Покровские ворота» и «Тот самый Мюнхгаузен». Также Леонид Броневой озвучивал мультфильмы «Пластилиновая ворона» и «Следствие ведут колобки».

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