﻿ «На борту был ад»: солистка группы «Серебро» рассказала в социальной сети об инциденте во время полёта | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

«На борту был ад»: солистка группы «Серебро» рассказала в социальной сети об инциденте во время полёта

29.04.2018 - 15:04

Новости России. Солистка группы Serebro Ольга Серябкина написала в соцсети, что во время полёта самолёт, на котором коллектив летел из России в Черногорию, едва не разбился. (Орфография и пунктуация авторов сохранены).  

«Сразу после взлёта у нас не закрылись закрылки самолета и мы могли разбиться. Наш самолет пропал с радаров почти на час и никто не знал, где мы», – написала певица в Instagram.  

По словам Серябкиной, «на борту был ад». Также она заявляет, что все стюардессы в самолёте, кроме одной, вели себя непрофессионально. Когда самолёт приземлился, пассажиров встречали спасатели и медработники.  

«Мы сегодня могли умереть. Благодаря пилоту этого не случилось. Пожалуйста, берегите себя», – закончила Ольга сообщение.  

Мнения пользователей социальной сети разделились. Одни отнеслись к словам певицы скептично, а другие посочувствовали.  

«Да господи, купите себе уже свой личный самолет и летайте им!»,  

«Слава Богу всё обошлось. Пилот умничка!»,  

«Это тебе диспетчер после посадки на ушко шепнул, что вас час на радаре не было видно?!»,  

«Оля, это какая-то жесть, очень рада, что всё обошлось»,  

«Любой человек в этой ситуации испугается. Это не роботы! Успокаивать и бегать вокруг одного человека не обязаны»,  

«Оля, держитесь, восстанавливайтесь. Вы дарите людям добро, любовь, радость. Пусть и они всегда будут рядом с Вами! Мы очень любим Ваше творчество».  

Весной 2018 года у сотрудников авиации произошёл конфликт с ещё одной певицей.  

С рейса самолёта сняли Любовь Успенскую – здесь подробности.  

Фото: instagram.com/serebro_official

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Фото: instagram.com/mf_agent
«Мы соскучились! А вы?» Группа Hi-Fi впервые за 10 лет вышла на сцену в золотом составе
Фото: facebook.com/joelynnturnerofficial
Экс-вокалист группы Deep Purple госпитализирован в БСМП Минска
Фото: instagram.com/willsmith
«Да, потанцуем»: ролик с танцующим сальсу Уиллом Смитом набрал почти 13 миллионов просмотров за день
«Мы отлично провели время в вашей стране»: почему «The Rasmus» начинают тур с Минска и зачем берут с собой финскую рыбу
Источник фото: скриншот из клипа «Цвет настроения синий», опубликованного на канале StarPro
Филипп Киркоров сменил имидж ради нового клипа. Его герои – от Бузовой до Баскова
Фото: instagram.com/conchitawurst
«Я начал как дива в золотом платье»: Кончита Вурст отказывается от женского образа
Фото: facebook.com/Armen-Djigarkhanyan-Արմեն-Ջիգարխանյան-Армен-Джигарханян-61656208082
«Есть определённые проблемы»: Армен Джигарханян находится в больнице
Армен Джигарханян
Армен Джигарханян доставлен в больницу и находится в состоянии комы
Все новости по теме Звезды
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru