новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

На Камчатке медведь зашел на городской рынок через калитку: видеофакт

20.10.2017 - 11:23

Новости России. На Камчатке медведь попал на городской рынок. Его на территории объекта зафиксировала камера видеонаблюдения.

Как сообщают РИА Новости, животное зашло на рынок через калитку. Водитель автомобиля, который находился рядом со входом, попытался прогнать медведя.

Свидетели инцидента сообщили о незваном госте в полицию и охотоведам. Однако службами животное не было обнаружено.

Специалисты сообщают, что медведь мог зайти на территорию рынка из-за испуга. По их словам, животное было среднего размера.

В августе нынешнего года в США медведь угнал внедорожник и попал в аварию – здесь подробнее.

Источник фото: скриншот из видео

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Новый талисман хоккейного клуба «Динамо-Минск» – зубр по кличке Барон
Новый талисман хоккейного клуба «Динамо-Минск» – зубр по кличке Барон
Видеофакт: во французском зоопарке олень рогами сбивал яблоки с дерева, чтобы полакомиться фруктами
Видеофакт: во французском зоопарке олень рогами сбивал яблоки с дерева, чтобы полакомиться фруктами
В заповеднике Кении сняли на камеру пару белых жирафов
В заповеднике Кении сняли на камеру пару белых жирафов
В Бразилии 300 человек спасали кита, который выбросился на берег
В Бразилии 300 человек спасали кита, который выбросился на берег
Видеофакт: в Японии дикие лошади кубарем скатываются с горы
Видеофакт: в Японии дикие лошади кубарем скатываются с горы
«Наиболее опасны лисы и енотовидные собаки»: что делать, если встретили дикое животное
«Наиболее опасны лисы и енотовидные собаки»: что делать, если встретили дикое животное
В Гомельской области на волю выпустили 35 благородных оленей
В Гомельской области на волю выпустили 35 благородных оленей
«Характер у Феникса очень своеобразный»: что говорят о рысенке в войсковой части, в которой он появился
«Характер у Феникса очень своеобразный»: что говорят о рысенке в войсковой части, в которой он появился
Все новости по теме Хоккей Беларуси, Зоопарк, Дикие животные
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru