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На Курилах поймали редкую рыбу весом более тонны: улов скормили медведям

14.09.2017 - 12:05

Новости России. 9 сентября на Курилах поймали редкую рыбу – луну. Самая крупная из современных костных рыб весила более тонны.

По информации sakhalin.info, этот улов – довольно редкий. В европейских странах мясо рыбы в пищу не употребляется, но в некоторых регионах Азии блюда из рыбы-луны считаются деликатесом.

Фото: sakhalin.info

Крупную находку весом в 1100 килограмм скормили медведям, потому что ее доставили на берег только через несколько дней после улова, и мясо успело испортиться. Как отметили в издании, рыбу хотел забрать себе для изучения местный музей, но не успел.

В августе 2017 года рыбаки выловили в Днепре 100-килограммового сома – здесь подробнее.

Фото: sakhalin.info

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